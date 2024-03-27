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Kupa Voley'in en çok kazananı Halkbank, bir kez daha mutlu sona ulaştı

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşarak kupayı en çok kazanan takım ünvanını korudu. Başkent temsilcisi, 9. kez şampiyon oldu. Geçen yıl da kupayı kazanan Halkbank, tarihinde üçüncü kez arka arkaya kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 21:00 Güncelleme 27 Mart 2024, 21:00
Kupa Voley’in en çok kazananı Halkbank, bir kez daha mutlu sona ulaştı

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AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşarak kupayı en çok kazanan takım ünvanını korudu.

Türkiye Kupası'nı erkeklerde ilk kez 1991-1992 sezonunda kazanan başkent temsilcisi, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı. Halkbank, bu sezon da kupayı kazanarak, 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Halkbank, 1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarında iki kez, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üç kez arka arkaya kupayı müzesine götürmüştü.

Geçen sezon da kupayı kazanan Halkbank tarihinde üçüncü kez, arka arkaya kupa kazanma başarısı gösterdi.

KUPA ŞAMPİYONLUKLARI

1988-1989 Voleybol Sezonu: Sönmez Flament

1989-1990 Voleybol Sezonu: Eczacıbaşı

1990-1991 Voleybol Sezonu: Eczacıbaşı

1991-1992 Voleybol Sezonu: Halkbank

1992-1993 Voleybol Sezonu: Halkbank

1993-1994 Voleybol Sezonu: Netaş

1994-1995 Voleybol Sezonu: Eczacıbaşı

1995-1996 Voleybol Sezonu: Halkbank

1996-1997 Voleybol Sezonu: Netaş

1997-1998 Voleybol Sezonu: Netaş

1998-1999 Voleybol Sezonu: Netaş

1999-2000 Voleybol Sezonu: Arçelik

2000-2001 Voleybol Sezonu: Arçelik

2001-2002 Voleybol Sezonu: SSK

2002-2003 Voleybol Sezonu: SSK

2003-2004: Yapılmadı

2004-2005: Yapılmadı

2005-2006: Yapılmadı

2006-2007: Yapılmadı

2007-2008 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe

2008-2009 Voleybol Sezonu: Arkas Spor

2009-2010 Voleybol Sezonu: Ziraat Bankası

2010-2011 Voleybol Sezonu: Arkas Spor

2011-2012 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe Grundig

2012-2013 Voleybol Sezonu: Halkbank

2013-2014 Voleybol Sezonu: Halkbank

2014-2015 Voleybol Sezonu: Halkbank

2015-2016: Yapılmadı

2016-2017 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu: Halkbank

2018-2019 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe

2019-2020 Voleybol Sezonu: Final Oynatılmadı

2020-2021 Voleybol Sezonu: Spor Toto

2021-2022 Voleybol Sezonu: Arkas Spor

2022-2023 Voleybol Sezonu: Halkbank

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