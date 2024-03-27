Kupa Voley’in en çok kazananı Halkbank, bir kez daha mutlu sona ulaştı

Türkiye Kupası'nı erkeklerde ilk kez 1991-1992 sezonunda kazanan başkent temsilcisi, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı. Halkbank , bu sezon da kupayı kazanarak, 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Halkbank, 1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarında iki kez, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üç kez arka arkaya kupayı müzesine götürmüştü.