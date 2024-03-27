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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Tadic'in yeni adresini duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Dusan Tadic, sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılabilir. Sırp basını, yıldız ismin yeni adresini de duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 15:15 Güncelleme 27 Mart 2024, 15:15
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Tadic’in yeni adresini duyurdular

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Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile muhteşem bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.



Sarı-lacivertli ekipte son olarak sezon başında kadroya katılan Dusan Tadic, Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.



Fenerbahçe'nin başarılı ismi Tadic'in ülkemizdeki kariyerinin oldukça kısa süreceği öğrenildi.



Sırp basınından derlediği habere göre; Tadic'in bir Çin ekibi ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.



Hatta yaz transfer döneminde resmi imzaların atılacağı iddia edildi.



Öte yandan haberde hangi Çin ekibi ile anlaşmaya varıldığı hakkında bir bilgi yer almadı.



FENERBAHÇE BONSERVİSSİZ GÖNDEREBİLİR

Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.



Fenerbahçe, Tadic'in yüksek maaşından dolayı herhangi bir bonservis talebinde bulunmadan bu ayrılığın gerçekleşmesine izin verebilir.



Tecrübeli oyuncu sarı lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon Euro kazanıyor.

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