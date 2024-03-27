Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Tadic’in yeni adresini duyurdular





Sırp basınından derlediği habere göre; Tadic'in bir Çin ekibi ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.





Hatta yaz transfer döneminde resmi imzaların atılacağı iddia edildi.





Öte yandan haberde hangi Çin ekibi ile anlaşmaya varıldığı hakkında bir bilgi yer almadı.





FENERBAHÇE BONSERVİSSİZ GÖNDEREBİLİR Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek.