Fenerbahçe'de Livakovic krizi tırmanıyor! "Benim için bitti"

Trabzonspor maçında üzerine yabancı maddeler atılan, ikinci yarıda sakatlık için tedavi gördüğü sırada tribünden gelen bir cismin isabet etmesi sonucu çenesi kanayan ve maçtan sonra soyunma odasına giderken bir taraftarın yumruklu saldırısına hedef olan Hırvat kaleci, hayatının şokunu yaşamıştı.