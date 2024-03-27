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Fenerbahçe'de Livakovic krizi tırmanıyor! "Benim için bitti"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Livakovic krizi bitmiyor. Trabzonspor maçı esnasında tribünden atılan maddeler nedeniyle çenesinden yaralanan ve maçın ardından sahaya giren taraftardan yumruk yiyen Hırvat eldiven, Fenerbahçe'den ayrılabilir. İşte Livakovic'in o sözleri ve yaşanan gelişmeler...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 11:44 Güncelleme 27 Mart 2024, 11:44
Fenerbahçe’de Livakovic krizi tırmanıyor! Benim için bitti

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Fenerbahçe Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic milli ara için gittiği Hırvatistan'dan geri dönmeyebilir.


Trabzonspor maçında üzerine yabancı maddeler atılan, ikinci yarıda sakatlık için tedavi gördüğü sırada tribünden gelen bir cismin isabet etmesi sonucu çenesi kanayan ve maçtan sonra soyunma odasına giderken bir taraftarın yumruklu saldırısına hedef olan Hırvat kaleci, hayatının şokunu yaşamıştı.


29 yaşındaki file bekçisi olaylar sonrası, "Benim için Türkiye bitti. Burada daha fazla kalamam. Ayrılmak istiyorum" demişti.


Türkiye'nin haberine göre; Milli maçlar için ülkesine giden Hırvat eldivene ailesinden bir daha Türkiye'ye dönmemesi konusunda baskı var.


Sarı lacivertli yönetim ve teknik ekip ise futbolcuyla temas halinde.


Fenerbahçe taraftarı olumsuzluklara rağmen sabırlı bir duruş sergileyen başarılı eldivenin takımda kalmasını istiyor ve oyuncuya mesajlar gönderiyor.


Livakovic'in dönmemesi halinde kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak.



Fakat İrfan Can Eğribayat'ın bu sezon az süre alması kritik dönemece girecek olan sarı-lacivertlilerde teknik heyeti tedirgin ediyor.

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