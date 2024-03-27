Fenerbahçe'de Livakovic krizi tırmanıyor! "Benim için bitti"

Fenerbahçe Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic
milli ara için gittiği Hırvatistan'dan geri dönmeyebilir.
Trabzonspor maçında üzerine yabancı maddeler atılan, ikinci yarıda sakatlık için tedavi gördüğü sırada tribünden gelen bir cismin isabet etmesi sonucu çenesi kanayan ve maçtan sonra soyunma odasına giderken bir taraftarın yumruklu saldırısına hedef olan Hırvat kaleci, hayatının şokunu yaşamıştı.
29 yaşındaki file bekçisi olaylar sonrası, "Benim için Türkiye bitti. Burada daha fazla kalamam. Ayrılmak istiyorum" demişti.