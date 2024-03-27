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Pep Guardiola'nın prensi Galatasaray'a geliyor! Erden Timur'dan büyük bomba

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını sürdürürken transfer listesi de oluşturulmuş durumda. Aslan bu doğrultuda Manchester City'nin genç yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte A Spor'un haberine göre o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 13:26 Güncelleme 27 Mart 2024, 13:26
Pep Guardiola’nın prensi Galatasaray’a geliyor! Erden Timur’dan büyük bomba

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Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanmıştı.



Yönetim geçtiğimiz hafta teknik direktör Okan Buruk ile bir transfer toplantısı gerçekleştirmişti. Bu toplantıda yeni sezona dair planlamalar konuşuldu.



Galatasaraylı idareciler özellikle önümüzdeki sezonun yapılanması için teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir değerlendirme yaptı. Başarılı çalıştırıcının özellikle savunma hattına ve kanat bölgesine transfer talep ettiği iddia edildi.



Yönetim de scout ekibi ve menajerlerden gelen bazı önerileri Okan Buruk'a sundu. 50 yaşındaki teknik direktörün ise kendisine sunulan oyuncuları ekibiyle değerlendirdiği kaydedildi.



Okan Buruk'un özellikle genç, dinamik ve istekli futbolcuların kadroya katılmasını istediği ifade edildi. Bu doğrultuda Cimbom'un yaşı ileri seviye olan oyunculara yönelmeme karar aldığı aktarıldı.



Sarı kırmızılıların, yeni sezon için Manchester City'de forma giyen sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtildi. Scout ekibinin tavsiyesiyle gündeme gelen o isme, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği belirtildi.


Yönetimin bu transfer için şimdiden ön görüşmelere başladığı iddia edildi.

İşte Cimbom'un yeni sezondaki transfer hedefi;


G.SARAY'DAN RICO LEWIS BOMBASI!

Galatasaray, Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Rico Lewis'e talip oldu. Sarı kırmızılıların, 19 yaşındaki sağ beki 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü.



Sezon sonunda Serge Aurier ile yollarını ayıracak olan Cimbom'un, sağ bek bölgesini İngiliz isimle doldurma kararı aldığı aktarıldı.



Manchester City'nin ilk etapta genç futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ancak daha sonraki görüşmelerde ikna olduğu kaydedildi.

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