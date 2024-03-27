Yönetim geçtiğimiz hafta teknik direktör Okan Buruk ile bir transfer toplantısı gerçekleştirmişti. Bu toplantıda yeni sezona dair planlamalar konuşuldu.





Galatasaraylı idareciler özellikle önümüzdeki sezonun yapılanması için teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir değerlendirme yaptı. Başarılı çalıştırıcının özellikle savunma hattına ve kanat bölgesine transfer talep ettiği iddia edildi.