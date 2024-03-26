Erden Timur'dan Fenerbahçe sözleri! "Yürekleri varsa..."



"GERGİNLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN YAPIYORUM" O bağırsın hakkını savunsun şeklinde devam ettiğimiz müddetçe Türk futbolu geriye gider. İlk bunu söylediğimden bu yana 14 ay geçti. İnsanlar birbirlerine bileniyor. Benim şahsıma onlarca laflar söylendi, hiçbirine dönüp cevap vermedik. Sadece gerginlik artmasın diye. Ben 42 yaşındayım, buradaki yöneticiler benden tecrübeli. Daha fevri olabilecek yaştayım. Böyle davranmamın tek sebebi gerginliği artırmamak.



"OLUNAMAYAN ŞAMPİYONLUKLAR SONRASI..." Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı - korku imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunun için de şeffaflık gerek.



"KİM ŞAMPİYON OLACAKSA OLSUN!" "Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor, kırpılıyor. İki tane maç var. Biz çıkıp konuşmuyoruz bile. İletişim fakültesi olan değerli üniversitelerimiz kulüplerin iletişim süreçlerini incelesinler. Kim bu işi gerçekten geriyor, kim manipüle ediyor, kim medyaya baskı yapıyor bunların da açıklanması lazım." "Hiçbir şey kimsenin tırnağının kanamasından değerli değil. Birine bir şey olacaksa şampiyonluğun önemi yok. Kim şampiyon olacaksa olsun."



"OLMAMASI GEREKEN OLAYLAR" "Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar olmaması gereken bir olay. Taraftarın sahaya girmemesi gerekiyor, suların atılmaması gerekiyor. Bundan önce başka maçlarda da oldu. Hiçbir şekilde olmamalı. Aynı şekilde, sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken, bırakalım futbolu dışarıda bile yere düşmüş insana vurulması, Halil Umut Meler'e yerde vurulduğunda nasıl yankı uyandırmıştı, aynı şey. Hukukta en önemli şey eşitliktir. Kim olduğunuz, ne olduğunuz fark etmez. Giren taraftarın girmesi çok yanlış, etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanması ve kafasının tekmelenmesi de yanlış. Bir insanın kafasına postalla bile vurduğunuzda yargıtay bunu silah sayıyor." "PFDK SEVKLERİ NİYE YAPILMIYOR?" "Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar milat olsun. Yanlışa yanlış diyelim. PFDK sevkleri niye yapılmıyor? Baskıdan dolayı. Oyuncu sayısı azaltılacak deniyor, belki dedikodudur değildir. Yazılıp çizilen bu. Olaya karışan insanları sevk edersin. Kim karışmışsa sevk edersiniz."