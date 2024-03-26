

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Galatasaray, lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.





Bunun için sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın dört bir yanına scout ekipleri gönderdi. Cimbom, tecrübeli kadronun yanında genç ve dinamik isimleri transfer etmek istiyor.





Aynı zamanda Galatasaray, Sacha Boey gibi oyuncuları transfer edip büyük gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda sarı-kırmızılı ekip en son Derrick Köhn'ü kadrosuna katmıştı.





Cimbom'da ana hedef ise geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi transferde nokta atışı yapabilmek. Bu amaçlara yönelik yönetim, gelen futbolcu önerileri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirdi.