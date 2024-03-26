Galatasaray, Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin 2 puan önünde 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray, Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin 2 puan önünde 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son olarak Kasımpaşa'ya konuk olan Aslan, bu mücadeleden 4-3 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Mertens, Icardi(2) ve Carlos Vinicius kaydetti.
Bu mücadele ardından sarı-kırmızılılar sezon hazıklıkları için milli arada kampa girdi. Milli ara sonrası Cimbom, evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Galatasaray, lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Bunun için sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın dört bir yanına scout ekipleri gönderdi. Cimbom, tecrübeli kadronun yanında genç ve dinamik isimleri transfer etmek istiyor.
Aynı zamanda Galatasaray, Sacha Boey gibi oyuncuları transfer edip büyük gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda sarı-kırmızılı ekip en son Derrick Köhn'ü kadrosuna katmıştı.
Cimbom'da ana hedef ise geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi transferde nokta atışı yapabilmek. Bu amaçlara yönelik yönetim, gelen futbolcu önerileri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirdi.
Bu toplantıda önümüzdeki sezon için eksik noktalar belirlendi. Teknik Direktör Okan Buruk bizzat takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.
Bu mevkilerin en başında ise 10 numara mevkisi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibe ise flaş bir öneri geldi.
FEKIR ÖNERİLDİ
Menajerler, Galatasaray yönetimi ile temas kurmaya başladı. Bu oyuncunun ise Nabil Fekir olduğu öğrenildi.
Fransız oyuncunun Okan Buruk'un istediği türde bir futbolcu olduğu belirtiliyor. Fekir de Real Betis'ten ayrılmak istiyor.
Bu bilgiler ışığında harekete geçen yönetim yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Buruk'un onayı doğrultusunda sarı-kırmızılılar İspanya ekibi ile temaslara başlayacak.