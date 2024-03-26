



Galatasaray'da transferi düşünülen bazı isimlerle de resmi görüşmeler başladı. Sarı kırmızılı kurmaylar 2 haftalık boş zaman diliminin önemli bir kısmını transfer planlamalarına ayırmıştı.





Ancak Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürerken bomba etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda şok bir ayrılığın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.





Birçok oyuncu ile yeni sözleşme imzalayacağını açıklayan Cimbom'da flaş bir ayrılık yaşanmak üzere. Aslan, performansıyla sınıfta kalan Zaha ile yolları ayırma kararı aldı.



MANE BOMBASI Bekleneni veremeyen Zaha ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray bu futbolcunun yerine Sadio Mane'yi kadroya katmak istiyor. Cimbom, Al Nassr'da mutsuz olan ve Avrupa'ya dönmek isteyen Mane'nin menajeriyle temas kurdu.