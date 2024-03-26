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Galatasaray Zaha'nın yerini bomba isimle dolduracak!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, performansıyla sınıfta kalan Zaha ile yolları ayırmayı planlıyor. Aslan, Fildişili yıldızın yerini bir başka dünya yıldızı ile dolduracak. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 09:39 Güncelleme 26 Mart 2024, 09:39
Galatasaray Zaha’nın yerini bomba isimle dolduracak!

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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Ligde lider konumda bulunan sarı kırmızılılar şu ana kadar 30 maçta 81 puan topladı.



Cimbom en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Galatasaray sezonu ezeli rakibinin önünde bitirerek duble yapmak istiyor.



Öte yandan lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim yeni sezonda gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili planlamalarına devam ediyor.



Galatasaray'da transferi düşünülen bazı isimlerle de resmi görüşmeler başladı. Sarı kırmızılı kurmaylar 2 haftalık boş zaman diliminin önemli bir kısmını transfer planlamalarına ayırmıştı.



Ancak Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürerken bomba etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda şok bir ayrılığın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.



Birçok oyuncu ile yeni sözleşme imzalayacağını açıklayan Cimbom'da flaş bir ayrılık yaşanmak üzere. Aslan, performansıyla sınıfta kalan Zaha ile yolları ayırma kararı aldı.


MANE BOMBASI

Bekleneni veremeyen Zaha ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray bu futbolcunun yerine Sadio Mane'yi kadroya katmak istiyor. Cimbom, Al Nassr'da mutsuz olan ve Avrupa'ya dönmek isteyen Mane'nin menajeriyle temas kurdu.



Mane'nin menajeri Cimbom'a yeşil ışık yakarken, net yanıtı sezon sonunda verebileceğini söyledi. Suudi kaynaklar ise 31 yaşındaki Senegalli yıldızın Al Nassr'da astronomik ücret almasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma daha düşük rakama gitmeye hazır olduğu görüşünde.


Suudi gazeteci Halid bin Abdulaziz geçtiğimiz günlerde, Liverpool ve Bayern Münih gibi önemli takımlarda da forma giyen Mane'nin yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazmıştı.



Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli hücumcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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