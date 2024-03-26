Real Madrid’den Arda Güler için şoke eden rapor!





'İSYAN HAREKETİ' Valdebebas'takiler, Arda'nın bu davranışlarını kendisine fazla süre vermeyen Carlo Ancelotti'ye karşı bir isyan hareketi olarak yaptığını anladılar. Ülkesinde bir yıldızdı ama burada çok az süre alması onu depresyona soktu.





"ÇEVRESİ GERÇEKLERİN FARKINDA DEĞİLDİ" Bazı hareketleri kendisini ifade etme biçimi olarak kabul edildi. Daha fazla önem verilmedi ve bazı şeyler bağlamından koparılmadı. Relevo tarafından temasa geçilen oyuncunun çevresi ise gerçeklerin farkında değil.





"BUNU YAPAN NE İLK NE SON OYUNCU AMA..." Arda'nın saha dışı kurallarını çiğneyen ne ilk ne de tek oyuncu olduğu doğru ancak Madrid onun durumunun diğerleriyle kıyaslanamayacağının farkında. Zira bu sezon şimdiye kadar çok sayıda kas sakatlığı yaşadı ve dinlenme, yorucu antrenman planının neredeyse en önemli parçası. Arda Gülere dev teklif! Fenerbahçeye piyango Arda Güler'e dev teklif! Fenerbahçe'ye piyango