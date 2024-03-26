Real Madrid’den Arda Güler için şoke eden rapor!

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, sezona sakatlıklardan dolayı geç başladı ve 2023 yılında forma şansı bulamadı. 2024'ün ocak ayından itibaren kısa kısa oynamaya başlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
ŞUTU GÜNDEM OLMUŞTU
Real Madrid'in La Liga'da oynadığı son maçta (Osasuna deplasmanı) 85. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+3'te orta sahadan harika bir şut çekmiş ve top üst direkten dönmüştü. Bu pozisyonun ardından tüm İspanya Arda'nın yeteneğini konuştu.
9 AY SONRA MİLLİ TAKIM'DA
Kulüp futboluna ara verilmesinin ardından millî maçların başlamasıyla birlikte Arda Güler de A Millî Takım'ın kampına katıldı. Macarsitan - Türkiye karşılaşmasında gözler bir yandan da 19 yaşındaki yıldızdaydı Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Real Madrid'in süper solağı, 61. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna girdi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı böylelikle 9 ay sonra millî formaya kavuşmuş oldu.