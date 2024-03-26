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Real Madrid'den Arda Güler için şoke eden rapor!

Real Madrid'in süper solağı Arda Güler, millî maç arasında da İspanya'da gündemde kalmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Türkiye'ye dönüp kampa katılmadan önce Santiago Bernabeu'da sunduğu kısa süreli resitalde İspanyol taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Ancak Real Madrid'in, Arda'yı 'disiplinsizlik' konusunda uyardığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 17:16 Güncelleme 26 Mart 2024, 17:17
Real Madrid’den Arda Güler için şoke eden rapor!

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Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, sezona sakatlıklardan dolayı geç başladı ve 2023 yılında forma şansı bulamadı. 2024'ün ocak ayından itibaren kısa kısa oynamaya başlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



ŞUTU GÜNDEM OLMUŞTU

Real Madrid'in La Liga'da oynadığı son maçta (Osasuna deplasmanı) 85. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+3'te orta sahadan harika bir şut çekmiş ve top üst direkten dönmüştü. Bu pozisyonun ardından tüm İspanya Arda'nın yeteneğini konuştu.



9 AY SONRA MİLLİ TAKIM'DA

Kulüp futboluna ara verilmesinin ardından millî maçların başlamasıyla birlikte Arda Güler de A Millî Takım'ın kampına katıldı. Macarsitan - Türkiye karşılaşmasında gözler bir yandan da 19 yaşındaki yıldızdaydı Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Real Madrid'in süper solağı, 61. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna girdi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı böylelikle 9 ay sonra millî formaya kavuşmuş oldu.



GOLE YAKLAŞTI

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, sol ayağıyla orta şut karışımı bir top gönderdi. Kaleci Gulacsi, meşin yuvarlağı uzak köşeden çeldi. Arda Güler, son olarak 19 Haziran 2023'te oynanan Galler maçında forma giymiş ve unutulmaz bir gol kaydetmişti.



İSPANYOLLAR TAKİPTE

Bu arada İspanyol basını, Macaristan - Türkiye maçını yakından takip etti. İspanyollar, 9 ay sonra A Millî Takım formasını giyen Arda Güler'in Macaristan karşısındaki performansını değerlendirdi.



AS ÖVGÜYLE BAHSETTİ

İspanya'nın öne gelen spor gazetesi AS, Arda Güler'in Macaristan karşısında aldığı 30 dakikayı iyi değerlendirdiğini yazdı. Haberde, "Real Madridli futbolcu yeteneklerinden bir doz sundu. Arda Güler'in kalitesi Macaristan karşısında alınan yenilgide olumlu görünen birkaç sebepten biriydi" denildi.



İSPANYA'DA OLAY İDDİA!

İspanyol basınından Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir haber geldi. Fanatik'in derlediği ve Relevo'da yer alan haberde Real Madrid antrenör kadrosunun, yıldız futbolcunun bazı disiplinsiz davranışlarından rahatsız olduğu ve Arda'nın uyarıldığı aktarıldı. İşte Relevo'dan Alfredo Matilla'nın haberinde yazılanlar:



"TEKRAR SUÇ İŞLEDİ"

"Kulüpteki bazı profesyonellerin dikkatini, Arda Güler'in boş zamanlarıyla ilgili disiplinsiz davranışları çekmiş ve antrenör ekibi bu hareketleri terbiyesizce olarak yorumladı. Görünüşe göre oyuncu, sezonun belirleyici döneminin yaklaştığı ve dikkat dağınıklığının iyi bir şey olmadığı bir dönemde tekrar suç işlemişti.



'İSYAN HAREKETİ'

Valdebebas'takiler, Arda'nın bu davranışlarını kendisine fazla süre vermeyen Carlo Ancelotti'ye karşı bir isyan hareketi olarak yaptığını anladılar. Ülkesinde bir yıldızdı ama burada çok az süre alması onu depresyona soktu.



"ÇEVRESİ GERÇEKLERİN FARKINDA DEĞİLDİ"

Bazı hareketleri kendisini ifade etme biçimi olarak kabul edildi. Daha fazla önem verilmedi ve bazı şeyler bağlamından koparılmadı. Relevo tarafından temasa geçilen oyuncunun çevresi ise gerçeklerin farkında değil.



"BUNU YAPAN NE İLK NE SON OYUNCU AMA..."

Arda'nın saha dışı kurallarını çiğneyen ne ilk ne de tek oyuncu olduğu doğru ancak Madrid onun durumunun diğerleriyle kıyaslanamayacağının farkında. Zira bu sezon şimdiye kadar çok sayıda kas sakatlığı yaşadı ve dinlenme, yorucu antrenman planının neredeyse en önemli parçası.

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