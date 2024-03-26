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Galatasaray'da o yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan Hatayspor maçına hazırlanırken diğer yandan gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Aslan'da bu doğrultuda sezon sonunda o yıldızın sözleşmesinin feshedilmesi kararı çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 15:52 Güncelleme 26 Mart 2024, 15:52
Galatasaray’da o yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

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Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.



En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede bulunan sarı-kırmızılılarda gözler Atakaş Hatayspor maçına çevrildi.



Cimbom, milli ara sonrası 31. haftada RAMS Park'ta ağırlayacağı Akdeniz ekibini mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.



Sezonu zirvede tamamlayarak Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, bir yandan 2024/2025 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.



Özellikle son iki sezonda kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde de adından sıkça söz ettireceği hamleler yapmaya hazırlanıyor.



Galatasaray'da yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak.



İç transfer çalışmalarını sürdüren ve Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Aslan'da ilk ayrılık netleşti.



OLIVEIRA YOLCU

Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'yı gelecek sene kadroda düşünmüyor. 2 yıl daha kontratı bulunan Portekizli oyuncu, kulüp arayışlarına başladı.



31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüp bulamaması ya da takımdan ayrılmak istememesi halinde sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.



Oliveira, Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilerek yeniden kadroya dahil edilmişti.

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