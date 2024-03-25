Osayi kendini savundu! "Nefsi müdafaa"



"ELLERİNDE BIÇAKLAR VARDI" "Bir şekilde maçı kazanmayı başardık, çünkü çok iyi oyuncularımız var. Yolumuza birçok engel koymaya çalışsalar da yine de kazanmanın bir yolunu bulduk. 3-2 kazandık. Açıkçası, Türkiye'de çoğu takım sahanın ortasında kutlama yapmayı sever. Biz de öyle yaptık. Evimizde tek maç kaybettik ve o da Trabzonspor'a karşıydı, onlar da sahanın ortasında sevindi. Ortada kutlama yaptılar. Orada hiçbir şey olmadı. Biz sahanın ortasında sevinince, bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı, ellerinde bıçaklar vardı ve takıma saldırmaya çalıştılar."



"NASIL NEFSİ MÜDAFAA OLMAZ!" "Bazı insanlar yaptıklarımın nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. Biri size elinde bir bıçakla geliyorsa bu nasıl nefsi müdafaa olmaz! Tribünlerden çıkıp sahaya geliyorlar. Sadece takımımı ve arkadaşlarımı savunmak zorundaydım. Daha önce hiç yaşamadığım bir durumdu. Çok korkutucuydu."



"TAKIM ARKADAŞLARIMDA KESİKLER, MORLUKLAR" "Takım arkadaşlarımın birçoğu soyunma odasına kesikler ve morluklarla geliyordu. Bir futbol sahasında bu nasıl mümkün olabilir. Asla anlayamıyorum. Bazı takım arkadaşlarımın çok korktukları gözlerinden okunuyordu. Ben sadece takımımı savunmak zorundaydım. Çünkü herkes buna karşı duramaz. Yaptığım sadece buydu."