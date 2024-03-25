



İsmail Kartal'ın bazı oyunculara onay verdiği bazı isimlere ise mesafeli yaklaştığı iddia edildi. Yönetim ise İsmail Kartal'ın onayından geçen oyuncular için temaslarını hızlandırdı.



ASLAN'A ÇİFTE ÇALIM!



Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan iki futbolcu için anlaşma zemini yoklamaya başladı.





Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alanyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.



Gösterdiği performansın ardından teknik direktör Montella tarafından milli takıma da çağrılan Oğuz Aydın'ın 2026 yılının haziran ayına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor. Bu bakımdan sadece oyuncu ile anlaşmak yetmiyor.





Fenerbahçeli kurmayların Alanyalı yöneticiler ile birlikte oyuncunun menajeri ile ede temasa geçtiği iddia ediliyor. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Oğuz Aydın'ın ismi bir uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.



Sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor da oynayabilen Oğuz Aydın'ın piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor. Ancak bu rakamın pazarlık sürecinde daha yukarı çıkması da söz konusu olabilir.