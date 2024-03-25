Bu sezon Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor. Sarı-kırmızılı takım 81 puanla zirvede yer alırken, sarı-lacivertliler ise rakibini 79 puanla takip ediyor.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor. Sarı-kırmızılı takım 81 puanla zirvede yer alırken, sarı-lacivertliler ise rakibini 79 puanla takip ediyor.
Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti sadece sahada değil, birçok alanda yaşanıyor. Özellikle geçtiğimiz yaz transferde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha rekabete girecek gibi görünüyor.
Sarı lacivertliler özellikle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim gelecek sezonun planlamaları için şimdiden görüşmelere başladı.
Fenerbahçeli kurmaylar yeni sezonda yapılacak takviyeler için teknik direktör İsmail Kartal ile geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı lacivertli idareciler sezonun şampiyon olarak tamamlanması halinde transferde daha rahat hareket edebileceklerini İsmail Kartal'a iletti.
Teknik Direktör İsmail Kartal ise önümüzdeki sezon transfer gereken bölgeler için tespitlerini yaptı. Deneyimli çalıştırıcının 2-3 bölgeye transfer istediği iddia edildi.
Ayrıca İsmail Kartal'ın ayrılması kuvvetle muhtemel futbolcuların yerine de kaliteli isimler istediği belirtildi. Yönetim de hem scout ekibinden hem de izleme komitesinden gelen bazı futbolcu önerilerini İsmail Kartal'a sundu.
Fenerbahçeli idarecilerin tıpkı sezon başında olduğu gibi transferde yine ince eleyip sık dokuyacağı kaydedildi. Yönetimin transferde hedeflenen isimler hakkında yoğun araştırma içine girdiği ifade edildi.
Sarı lacivertlilerin yeni sezon hamlelerinde tam isabet sağlamak istediği vurgulandı. Öte yandan yönetim ile teknik direktör İsmail Kartal arasında gerçekleşen toplantıda bazı futbolcuların detaylıca konuşulduğu öne sürüldü.
İsmail Kartal'ın bazı oyunculara onay verdiği bazı isimlere ise mesafeli yaklaştığı iddia edildi. Yönetim ise İsmail Kartal'ın onayından geçen oyuncular için temaslarını hızlandırdı.
ASLAN'A ÇİFTE ÇALIM!
Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan iki futbolcu için anlaşma zemini yoklamaya başladı.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alanyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.
Gösterdiği performansın ardından teknik direktör Montella tarafından milli takıma da çağrılan Oğuz Aydın'ın 2026 yılının haziran ayına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor. Bu bakımdan sadece oyuncu ile anlaşmak yetmiyor.
Fenerbahçeli kurmayların Alanyalı yöneticiler ile birlikte oyuncunun menajeri ile ede temasa geçtiği iddia ediliyor. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Oğuz Aydın'ın ismi bir uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.
Sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor da oynayabilen Oğuz Aydın'ın piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor. Ancak bu rakamın pazarlık sürecinde daha yukarı çıkması da söz konusu olabilir.
Bu sezon 31 resmi maçta Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın bu maçlarda 8 gol atarken 5 de asiste imza attı.
Etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Oğuz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzor Montella tarafından hazırlık maçları aday kadrosuna davet edildi.
FERDİ'NİN YERİNE GELECEK
Fenerbahçe'nin, Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı gündemine aldığı kaydedildi. Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki sol bekin transferi için çok ısrarcı olduğu iddia edildi.
Kanarya'nın kısa süre içinde Fatih Karagümrük yetkilileriyle iletişime geçeceği öne sürüldü. Yönetimin bu transferi 2-3 milyon Euro bandında bir fiyata bitirmek istediği belirtildi.
Levent Mercan geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.