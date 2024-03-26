Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisini masaya yatırıyor!

Trabzonspor 'un hedefi ligi 3. tamamlayıp, kupayı müzeye götürmek. Bordo- Mavililer, milli arada hem enerji topluyor hem de geçmiş maçların analizini yapıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında oynanan futbol ve yapılan hatalarla ilgili oyuncularıyla bir geri bildirim toplantısı yapacak. Avcı'nın maçı detaylı bir şekilde analiz ettiği ve özellikle oyunun ilk bölümünde istedikleri başlangıcı yapamamalarının perde arkasındaki nedenleri masaya yatıracağı ifade edildi.