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Kerem Aktürkoğlu'dan Gazze paylaşımı! "İnsanlık neyi bekliyor?"

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti. Kerem, "İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor?" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 09:08 Güncelleme 25 Mart 2024, 09:08
Kerem Aktürkoğlu’dan Gazze paylaşımı! İnsanlık neyi bekliyor?

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti.

Kerem mesajını bu görselle paylaştı.Kerem mesajını bu görselle paylaştı.

Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah'ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!"

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