Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu için sabır taştı! Milli ara sonrası...





Özbek, "Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler." dedi.



Dursun Özbek ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın da yeni sözleşmeleri üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.