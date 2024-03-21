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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için sabır taştı! Milli ara sonrası...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar, milli arada hazırlıklarını sürdürüyor. Cimbom'da son haftaların formsuz ismi Kerem Aktürkoğlu için şok bir karar alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 16:32 Güncelleme 21 Mart 2024, 16:32
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu için sabır taştı! Milli ara sonrası...

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-3 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.



Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Dries Mertens ve Carlos Vinicius kaydetti. Bu sonuçla puanını 81'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.



Milli ara öncesi hata yapmayan ve liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda iç transfer çalışmaları hız kazandı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iç transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.



Özbek, "Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler." dedi.

Dursun Özbek ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın da yeni sözleşmeleri üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.



Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Milli ara dönüşü Galatasaray'da değişim yaşanacak. Lig ve kupada oynadığı son 4 maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu skor katkısı yapamadı.



YEDEĞE ÇEKİLİYOR

Hücum hattındaki partnerleri Barış Alper, Mertens ve Icardi'ye ayak uyduramayan Kerem'e yedek kulübesi yolu gözüktü.



ZAHA 11'E

Milli ara dönüşünde sol açığa Zaha'nın geçmesi bekleniyor. Uzun süredir yedek kalan Zaha, mesajı aldı ve oyuna girdikten sonra performans vermeye başladı.

Fildişi Sahilli yıldız, Kerem'le arasındaki forma rekabetinde artık bir adım önde.

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