Galatasaray’ın 10 numarası Dries Mertens’e şok talip! 2 kulüp pusuda bekliyor...

Galatasaray ise lider vasfı nedeniyle Okan Buruk 'un kadroda tutmak istediği Mertens ile yola devam etmek istiyor. Aslan, Dries Mertens ile yeniden masaya oturmayı ve oyuncu ile 1 yıllık imza atmayı planlıyor.

ASLAN'DA 30 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda toplam 42 maçta 8 gol, 8 de asist üreten Dries Mertens, toplamda ise 75 maçta 15 gol, 15 asist kaydetti. Daha önce Napoli, Utrecht ve PSV'de oynayan yıldız isim, Galatasaray'da yıllık 2.9 milyon Euro garanti ücret elde ediyor.