Güncel değeri 6 milyon Euro! Trabzonspor Sevilla’nın yıldız ismi Borna Barisic’i gözüne kestirdi

2 ASİST KATKISI SAĞLADI

Merkez orta saha, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Torres, bu sezon 32 maçın 21'inde ilk 11'de oynadı. 2 asist yapan İspanyol futbolcu, 4 kez de sarı kart gördü. 2019 yılında 17 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan İspanya U21 Milli Takımı ile de 24 maçta 3 golü bulunuyor.