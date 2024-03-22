Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "Sezon sonunda..."

Bu sezon forma giydiği 45 resmi maçta 14 gol ve 8 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu, grafiğiyle göz dolduruyor.
Süper Lig'de 30 hafta sonunda 81 puan toplayan Galatasaray, lider durumda yarışa devam ediyor.
Sezon sonu mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Cimbom'da mevcut oyuncuların da takımdaki geleceği merak konusu olmuş durumda.
Sergilediği futbolla birçok takımı peşine takan Kerem Aktürkoğlu
, kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Cimbom'un başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.