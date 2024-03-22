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Kerem Aktürkoğlu'dan transfer itirafı! "Sezon sonunda..."

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isterken, gelecek sezon için planlamalar da yapılıyor. Aslan'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu bu doğrultuda flaş açıklamaya imza attı. İşte milli futbolcunun o sözleri...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 15:26 Güncelleme 22 Mart 2024, 15:26
Kerem Aktürkoğlu’dan transfer itirafı! Sezon sonunda...

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu performansıyla takımın en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Kerem, takımının şampiyonluk yarışında kritik rol oynuyor.

Bu sezon forma giydiği 45 resmi maçta 14 gol ve 8 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu, grafiğiyle göz dolduruyor.

Süper Lig'de 30 hafta sonunda 81 puan toplayan Galatasaray, lider durumda yarışa devam ediyor.

Sezon sonu mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Cimbom'da mevcut oyuncuların da takımdaki geleceği merak konusu olmuş durumda.

Sergilediği futbolla birçok takımı peşine takan Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Cimbom'un başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.

"AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

Milli oyuncu, "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.


Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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