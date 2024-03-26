Arda Güler’e dev teklif! Fenerbahçe’ye piyango

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro+10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro+10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Milli futbolcu eflatun-beyazlı ekibin kadrosuna dahil olduğu günden beri istediği forma süresini bulmakta zorlanıyor. Toplamda 7 maçta 98 dakikada süre alan genç yıldız, bu müsabakalarda 1 gol attı.
Ayrıca Arda Güler, İspanya devine transfer olduğundan beri sakatlıklar nedeniyle 25 maç kaçırdı.
BAYERN DEVREDE
Bu gelişmelerin ardından flaş bir haber geldi. İspanya basınından gelen haberlere göre, Arda Güler için Bayern Münih'in devrede olduğu öğrenildi.
Defensa Central'ın ifadelerine göre; Alman devi, milli futbolcu için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
FENER'E PİYANGO!
Sezon başında yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, Arda Güler'in sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.
40 milyon euroluk bir transferde Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam tam 8 milyon euro...