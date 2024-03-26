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Arda Güler'e dev teklif! Fenerbahçe'ye piyango

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklarla boğuşmasının ardından yavaş yavaş süre almaya başladı. Kalitesini kısa sürede göstermeyi başaran Arda'ya dev bir talip çıktı. Eğer teklif kabul edilirse Fenerbahçe de payına düşeni alacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 13:31 Güncelleme 26 Mart 2024, 13:32
Arda Güler’e dev teklif! Fenerbahçe’ye piyango

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Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro+10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Arda Güler’e dev teklif! Fenerbahçe’ye piyango

Milli futbolcu eflatun-beyazlı ekibin kadrosuna dahil olduğu günden beri istediği forma süresini bulmakta zorlanıyor. Toplamda 7 maçta 98 dakikada süre alan genç yıldız, bu müsabakalarda 1 gol attı.

Arda Güler’e dev teklif! Fenerbahçe’ye piyango

Ayrıca Arda Güler, İspanya devine transfer olduğundan beri sakatlıklar nedeniyle 25 maç kaçırdı.

Arda Güler’e dev teklif! Fenerbahçe’ye piyango

BAYERN DEVREDE

Bu gelişmelerin ardından flaş bir haber geldi. İspanya basınından gelen haberlere göre, Arda Güler için Bayern Münih'in devrede olduğu öğrenildi.

Arda Güler’e dev teklif! Fenerbahçe’ye piyango

Defensa Central'ın ifadelerine göre; Alman devi, milli futbolcu için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Arda Güler’e dev teklif! Fenerbahçe’ye piyango

FENER'E PİYANGO!

Sezon başında yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, Arda Güler'in sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

40 milyon euroluk bir transferde Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam tam 8 milyon euro...

Arda Güler’e dev teklif! Fenerbahçe’ye piyango

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