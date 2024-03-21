Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak duble yapmayı hedefliyor. Cimbom 30 hafta sonunda 81 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak duble yapmayı hedefliyor. Cimbom 30 hafta sonunda 81 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor.
Galatasaray Yönetimi ise kalan haftalarda takımın moralini yüksek tutarak, 24. şampiyonluğu yaşamak istiyor. Sarı kırmızılılar özellikle son oynadığı Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte çok önemli bir virajı dönmüştü.
Galatasaray milli araya lider girmenin mutluluğunu yaşarken, sarı kırmızılı idareciler ise boş durmuyor. Kurmayların özellikle ligin olmadığı 2 haftalık zaman diliminde transfer çalışmaları için harekete geçtiği belirtildi.
Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk ile yeni sezonun transferleri konusunda geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi. Yapılacak olan toplantıda uzun süredir takip edilen isimler hakkında fikir alışverişi yapılacağı öne sürüldü.
İÇ TRANSFER HAREKATI!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, iç transfer çalışmaları da yoğun şekilde sürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim Muslera, Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin ardından bir oyuncuda daha sözleşme revizyonu yapacak.
Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzatmak için tecrübeli oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.
Sarı-kırmızılı takımla 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki milli oyuncunun maaşında iyileştirme yapılması ve daha uzun süreli bir sözleşme imzalanması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Kaan Ayhan, sahada kaldığı ve 2237 dakikada 1 gol atıp 1 de asist üretti, 6 sarı - 1 kırmızı kart gördü.