

Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk ile yeni sezonun transferleri konusunda geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi. Yapılacak olan toplantıda uzun süredir takip edilen isimler hakkında fikir alışverişi yapılacağı öne sürüldü.



İÇ TRANSFER HAREKATI! Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, iç transfer çalışmaları da yoğun şekilde sürüyor.





Sarı-kırmızılı yönetim Muslera, Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin ardından bir oyuncuda daha sözleşme revizyonu yapacak.





Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzatmak için tecrübeli oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.