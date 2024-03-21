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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri! Tarihi değişecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükekşi, Süper Kupa'da6 Nisan tarihinin söz konusu olmadığını ve Fenerbahçe'den gelen talebi değerlendireceklerini dile getirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 16:03 Güncelleme 21 Mart 2024, 16:20
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri! Tarihi değişecek mi?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar bu maç için Macaristan'a giderken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"DEĞERLENDİRİYORUZ"

Süper Kupa'yla ilgili konuşan Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi ayrıca Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili gelen soruları da yanıtlamadı.

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