2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya gelecek.



Ay-yıldızlılar bu maç için Macaristan'a giderken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DEĞERLENDİRİYORUZ"



Süper Kupa'yla ilgili konuşan Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi ayrıca Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili gelen soruları da yanıtlamadı.