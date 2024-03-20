SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar milli araya lider girmenin mutluluğunu yaşarken, idareciler de boş durmuyor. Kurmayların özellikle ligin olmadığı 2 haftalık zaman diliminde transfer çalışmaları için harekete geçtiği belirtildi. Buna göre Cimbom sürpriz bir ismi de gündemine aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 12:14 Güncelleme 20 Mart 2024, 12:14
Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak duble yapmayı hedefliyor. Cimbom 30 hafta sonunda 81 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor.



Galatasaray Yönetimi ise kalan haftalarda takımın moralini yüksek tutarak, 24. şampiyonluğu yaşamak istiyor. Sarı kırmızılılar özellikle son oynadığı Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte çok önemli bir virajı dönmüştü.



Galatasaray milli araya lider girmenin mutluluğunu yaşarken, sarı kırmızılı idareciler ise boş durmuyor. Kurmayların özellikle ligin olmadığı 2 haftalık zaman diliminde transfer çalışmaları için harekete geçtiği belirtildi.



Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk ile yeni sezonun transferleri konusunda geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi. Yapılacak olan toplantıda uzun süredir takip edilen isimler hakkında fikir alışverişi yapılacağı öne sürüldü.



Hem scout ekibinin hem de menajerlerin önerdiği oyuncular, Galatasaray cephesi tarafından değerlendirilecek. Birçok yıldızla görüşmelere şimdiden başlayan sarı kırmızılıların gündemine ise son günlerde bomba bir isim geldi.



Yönetimin son 3-4 gün içinde gündeme gelen o yıldızı, teknik direktör Okan Buruk'a sunacağı öne sürüldü. Galatasaray bu hamleyi yapması halinde yeni sezona damga vuracak bir transferi gerçekleştirmiş olacak.



İşte A Spor'un haberine göre Galatasaray'ın devreye girdiği o futbolcu...



GALATASARAY'DAN ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI!

Galatasaray'ın, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da kadro dışı kalan Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi. Sarı kırmızılıların, milli futbolcuyu yeni sezonda 1 yıllığına kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.



23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt hakkında yapmış olduğu açıklamalar sonrası kadro dışı kalmıştı.



Orkun'un da Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı.

Galatasaraydan 5 imza birden!Galatasaraydan 5 imza birden!
Galatasaray'dan 5 imza birden!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz
CHP’deki paradan kulede ’Ekrem’ eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler...
İHH
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan’dan CHP ve DEM’in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
Türk Telekom
Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay
CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş’ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var
MİT’ten PKK’ya operasyon! Sözde sorumlu Rojda Bilen’in etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı
Emeklilere promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiriyor! Emekli maaşında yeni sistem! Yaş kriteri mi geliyor?
Kafa karışıklığı sona eriyor! Akaryakıtta ’tek fiyat dönemi’ başlıyor
İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
SON DAKİKA