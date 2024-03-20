PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Dursun Özbek resmen açıkladı! "Süper Kupa'yı o tarihte oynayacağız"

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının 7 Nisan'da oynanacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe'nin erteleme talebinin üzerine kupanın akıbeti yeniden merak konusu oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tarihle ilgili net konuştu. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 18:22 Güncelleme 20 Mart 2024, 18:22
Dursun Özbek resmen açıkladı! Süper Kupa’yı o tarihte oynayacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Divan Kurulu Mart ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.


Futbol takımının önümüzdeki sezona Kemerburgaz'da başlayacağını ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Göreve geldiğimizde bir söz vermiştik. Kulübümüz üzerinden büyük bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız diye. Bugün bu anlaşmadan çıkmak için geldiğimiz noktayı özetlemek istiyorum. Florya'daki arazimizin değerlendirilmesi için Kemerburgaz'a geçişin tamamlanması gerekiyordu. Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki sezona futbol takımımız Kemerburgaz'da başlayacak. Florya'daki arazinin değerlendirilmesi için de süreci başlatıyoruz. Florya'nın değerlendirilmesi, kulübümüz için hayati öneme sahip. Kulübümüzün 20 yılını, belki daha fazlasını etkileyecek bir olay. Şu aşamada bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bu projeyle birlikte kulübümüzün geleceği daha parlak olacak. Florya'dan gelecek gelir, Galatasaray'ın geleceğidir. Hiçbir şekilde günlük başarılar için çarçur edilmemeli, ortak akılla yönetilmelidir. Bu benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın ortak görüşüdür. İşte bu yüzden Florya projesindeki gelirimizle önce Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı, daha sonra 1 lirasına dokunmadan bir hesapta bloke edilmesini öngörüyoruz."


"Biz ve bizden sonra gelen yönetim, bu parayı harcama hakkına sahip olmayacak. Bunun için genel kurul kararı almak zorunda kalacaklar. Bununla ilgili net ifadeler içeren yönetim kurulu kararını alıp 27 Nisan'da yapacağımız bütçe genel kurulunda konuyla ilgili çok daha detaylı anlatımda bulunacağım. Florya'nın geliriyle oluşturulacak fonun nasıl kullanacağını, bu ana fonun hiç kimsenin uhdesinde değil, genel kurulun uhdesinde olacak. 27 Nisan'da her şeyi tartışacağız. Hem sportif manada hem kulübün yönetimi anlamında kulübümüzü çok daha farklı bir yere taşıyacağız" diye konuştu."


"ŞANLIURFA'DA TÜM SPORSEVERLERE KEYİFLİ BİR FİNAL YAŞATACAĞIZ"

Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi hakkında yorumlarda bulunan Özbek, "Futbol takımımız şampiyonluğa doğru ilerliyor. İlk günden beri şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyor, zafer yolculuğumuza devam ediyoruz. Aynı şekilde 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa finali oynayacağız. Bölge insanı büyük bir heyecanla bizleri bekliyor. Biz de benzer heyecanı yaşıyoruz. 7 Nisan'da Şanlıurfa'da tüm sporseverlere keyifli bir final yaşatacağız" şeklinde konuştu.


"BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYELİM"

Rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet eden Dursun Özbek, "Şampiyonluk çok önemli ve değerli. Şampiyon olmak adına her şeyi mübah görüp kardeşi kardeşe düşman etmek için ekilen nefret tohumlarını da izliyoruz, görüyoruz. Tüm futbol camiasını, rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet ediyorum. Lütfen sakin kalalım. Birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeyelim" diyerek sözlerini noktaladı.

İşte Galatasarayın yeni transferi! Menajeri duyurduİşte Galatasarayın yeni transferi! Menajeri duyurdu
İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Menajeri duyurdu
Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transferGalatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer
Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP’li belediyelerle ilişkisi ne?
Başkan Erdoğan’dan Burdur Mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye para kulesi tepkisi: 3 maymunu oynamayın
İHH
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız
EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?
Türk Telekom
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren 5 kişi tutuklandı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Isparta mitinginde önemli açıklamalar: Enflasyon düştükçe etkisi işçiye emekliye yansıyacak
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
CHP’deki paradan kulede ’Ekrem’ eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler...
Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan’dan CHP ve DEM’in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı
Emeklilere promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
SON DAKİKA