Dursun Özbek resmen açıkladı! "Süper Kupa'yı o tarihte oynayacağız"



Futbol takımının önümüzdeki sezona Kemerburgaz'da başlayacağını ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Göreve geldiğimizde bir söz vermiştik. Kulübümüz üzerinden büyük bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız diye. Bugün bu anlaşmadan çıkmak için geldiğimiz noktayı özetlemek istiyorum. Florya'daki arazimizin değerlendirilmesi için Kemerburgaz'a geçişin tamamlanması gerekiyordu. Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki sezona futbol takımımız Kemerburgaz'da başlayacak. Florya'daki arazinin değerlendirilmesi için de süreci başlatıyoruz. Florya'nın değerlendirilmesi, kulübümüz için hayati öneme sahip. Kulübümüzün 20 yılını, belki daha fazlasını etkileyecek bir olay. Şu aşamada bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bu projeyle birlikte kulübümüzün geleceği daha parlak olacak. Florya'dan gelecek gelir, Galatasaray'ın geleceğidir. Hiçbir şekilde günlük başarılar için çarçur edilmemeli, ortak akılla yönetilmelidir. Bu benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın ortak görüşüdür. İşte bu yüzden Florya projesindeki gelirimizle önce Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı, daha sonra 1 lirasına dokunmadan bir hesapta bloke edilmesini öngörüyoruz."