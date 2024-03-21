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Yok artık Fener! Dzeko sonrası dünya yıldızı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligden çekilmeyi oylamaya sunacak olan sarı lacivertliler, bir yandan çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Kanarya bu doğrultuda flaş bir gelişme yaşandı. Edin Dzeko için Arabistan'dan flaş teklif gelirken Fenerbahçe sonraki hamlesini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 12:28 Güncelleme 21 Mart 2024, 12:28
Yok artık Fener! Dzeko sonrası dünya yıldızı

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Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından ligden çekilmeyi düşünen Fenerbahçe bu durumun artılarını eksilerini hesaplarken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Suudi ekibi Al-Hilal'den yıllık 11 milyon euroluk teklif alan Edin Dzeko'nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, önceliği bu bölgeye verdi.

HEDEFTE LUKAKU VAR!

Hedefteki isim ise; Roma'da kiralık olarak forma giyen Belçikalı süper star Romelu Lukaku...


Sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'dan Roma'ya kiralanan Lukaku'nun kontratı haziran ayında bitiyor.


Fenerbahçe yönetiminin, Chelsea menajeri Mauricio Pochettino tarafından kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı.


Sarı-lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak. Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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