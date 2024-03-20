Erden Timur Sparta Prag sonrası karar verdi! Aynı anda 2 bomba transfer! Gelirlerse yer yerinden oynar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Süper Lig'in devlerinden biri olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenmelerinin ardından harekete geçen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un önerisiyle sağ bek mevkisine takviye yapmak için önemli adımlar attı.İşte Okan Buruk ve Erden Timur'un transfer adımları...
Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur
Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'nde son 16 Play-Off turunda elendiği Sparta Prag'ın sağ bek oyuncusu Angelo Preciado'yu transfer etmek için harekete geçtiği iddia ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Ekvadorlu oyuncunun performansını beğendiği ve yeni sezonun transfer listesine ilk sıradan aldığı belirtiliyor.
Galatasaray yönetiminin, Preciado'nun kulübü ve menajeriyle temas kurarak uygun bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya çalıştığı ifade ediliyor. Sparta Prag'ın, Preciado'yu 2 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer ettiği ve oyuncunun güncel piyasa değerinin 3.3 milyon Euro olduğu bilgisi veriliyor.