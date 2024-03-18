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A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı: Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın kadroya dahil edildi

Son dakika haberi! Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 20:30 Güncelleme 18 Mart 2024, 20:30
A Milli Futbol Takımı’nda Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı: Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın kadroya dahil edildi

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Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki oyuncunun yerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, aday kadroya dahil edildi.

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