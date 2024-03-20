O yıldız için İngiltere’ye gittiler! Fenerbahçe’nin göz bebeğini Galatasaray istiyor!

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Son dakika transfer haberleri...Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yine büyük bir transfer rekabeti başladı! İki İstanbul devinin gözdesi o isim için savaşıyor. Transfer piyasası şimdiye kadar görülmemiş bir heyecanla dolup taşıyor. İşte Galatasaray'ın yakından ilgilendiği o isim...

GALATASARAY DA İSTİYOR Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin genç kaleci yeteneği Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği yönündeki yabancı basında çıkan söylentiler, Türk futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray'ın bu iddialı hamlesi, Fenerbahçe ile olan transfer rekabetini daha da kızıştırırken, taraftarlar arasında büyük bir heyecan ve merak oluşturdu.