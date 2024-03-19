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Arda Turan'a İspanya'dan şok! İki ayrı suçtan hapis cezası verildi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile ilgili şok bir karar verildi. Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 20:33 Güncelleme 19 Mart 2024, 20:33
Arda Turan’a İspanya’dan şok! İki ayrı suçtan hapis cezası verildi

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan ceza aldı.

ARDA TURAN'A HAPİS CEZASI
Barselona Adalet Sarayı 13. Nolu Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya Maliyesinden vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan, her bir suç için 6'şar aydan toplamda 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA EVİNE GİRMEYECEK
Suçunu kabul eden Arda Turan'ın cezasının, savcılığın talebi ve gerek Devlet Avukatlığı kurumu gerekse savunma avukatlarının kabul etmesiyle iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği, Turan'ın cezaevine girmeyeceği öğrenildi.

Dava sürecinde Maliye'ye olan 2015'ten 303 bin 162 avro ve 2016'dan 330 bin avro olan ceza tutarlarını ödediğini belirten Turan'ın, kalan 617 bin 773 avroluk borcunu ise 6 taksitle ödemesine karar verildi.

Ayrıca Başsavcılığın, bu süre içinde herhangi bir suç işlememesi şartıyla cezanın iki yıl süreyle ertelenmesi yönündeki teklifin de Başsavcılık ve Turan'ın avukatlarının desteklediği belirtildi.

Savcılığın hazırladığı belgede Arda Turan'ın, "İspanya'da kişisel gelir vergisi mükellefi statüsüne sahip olmasına ve 2015 yılında önemli gelir elde etmesine rağmen kişisel gelirini göstermediği ve İspanya'da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtığı" açıklandı.

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