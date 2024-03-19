Arda Turan’a İspanya’dan şok! İki ayrı suçtan hapis cezası verildi

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan ceza aldı. ARDA TURAN'A HAPİS CEZASI

Barselona Adalet Sarayı 13. Nolu Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya Maliyesinden vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan, her bir suç için 6'şar aydan toplamda 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA EVİNE GİRMEYECEK

Suçunu kabul eden Arda Turan'ın cezasının, savcılığın talebi ve gerek Devlet Avukatlığı kurumu gerekse savunma avukatlarının kabul etmesiyle iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği, Turan'ın cezaevine girmeyeceği öğrenildi.