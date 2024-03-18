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Fenerbahçe'den Osayi Samuel kararı!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken sahadan galip ayrılmayı başardı. Maçın ardından yaşanan olaylar ise gündemi sarstı. Kanarya'da Trabzonspor derbisinin dikkat çeken isimlerinden birisi de Osayi Samuel'di. Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ bek için flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 12:38 Güncelleme 18 Mart 2024, 12:43
Fenerbahçe’den Osayi Samuel kararı!

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rendyol Süper Ligin 30'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.



Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Fred ile 87'nci dakikada Batshuayi kaydetti.

Ev sahibinin golleri ise 63'üncü dakikada Bardhi ve 78'inci dakikada penaltıdan Trezeguet'den geldi.



Öte yandan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken, sarı lacivertlilerde Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.


KARAR VERİLDİ

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 4'üncü sezonunu geçiren ve başarılı performansıyla taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel, her maç üzerine koymaya devam ediyor.



Öte yandan başarılı oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında nihai kararını verdi.



BRIGHT OSAYI-SAMUEL YENİ SÖZLEŞME İMZALIYOR

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.



İç transfere yönelen Kanarya'da Osayi-Samuel için sıcak bir gelişme yaşandı.

Akşam'ın haberine göre; Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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