Fenerbahçe’den Osayi Samuel kararı!

rendyol Süper Ligin 30'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
rendyol Süper Ligin 30'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Fred ile 87'nci dakikada Batshuayi kaydetti.
Ev sahibinin golleri ise 63'üncü dakikada Bardhi ve 78'inci dakikada penaltıdan Trezeguet'den geldi.
Öte yandan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken, sarı lacivertlilerde Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
KARAR VERİLDİ
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 4'üncü sezonunu geçiren ve başarılı performansıyla taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel, her maç üzerine koymaya devam ediyor.
Öte yandan başarılı oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında nihai kararını verdi.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL YENİ SÖZLEŞME İMZALIYOR
Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.
İç transfere yönelen Kanarya'da Osayi-Samuel için sıcak bir gelişme yaşandı.
Akşam'ın haberine göre; Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.