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Arda Güler'den İsmail Yüksek'in paylaşımına olay yorum! "İşte budur"

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrılırken maç sonu yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Kanarya'da İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, Arda Güler'in attığı yorum olay oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 11:58 Güncelleme 18 Mart 2024, 11:58
Arda Güler’den İsmail Yüksek’in paylaşımına olay yorum! İşte budur

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.


Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi kaydetti. Bordo-mavililerin Enis Bardhi ve Trezeguet (p) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.



Fenerbahçe bu sonuçla puanını 79'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Trabzonspor ise 79 puanda kaldı.



MAÇ SONRASI ARBEDE

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.



Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.



Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.



Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti soyunma odasında kutlarken, sarı-lacivertlilerin milli orta sahası İsmail Yüksek, mücadele sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.



"NE BÜYÜK GURUR FENERBAHÇELİ OLMAK"

25 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ne büyük gurur FENERBAHÇELİ olmak!" notunu düştü.



"İŞTE BUDUR"

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler de İsmail Yüksek'in bu paylaşına "İşte budur!" yorumunu yaptı.

Arda'nın bu yorumu kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

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