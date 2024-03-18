Arda Güler'den İsmail Yüksek'in paylaşımına olay yorum! "İşte budur"





"İŞTE BUDUR"

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler de İsmail Yüksek'in bu paylaşına "İşte budur!" yorumunu yaptı.



Arda'nın bu yorumu kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.