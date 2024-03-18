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Fenerbahçe'den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç'tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe dün yaşanan olaylı Trabzonspor derbisinin ardından "Olağanüstü Genel Kurul" kararı aldı. 2 Nisan'da yapılacak Genel Kurulda ligden çekilme dahil alınacak aksiyonların görüşüleceği bildirildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 18:33 Güncelleme 18 Mart 2024, 18:56
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci yaşadığı esnada çok sayıda bordo-mavili taraftarın sahaya girmesiyle istenmeyen görüntüler yaşandı.

12 GÖZALTI
Yaşananlar sonrası meydana gelen olaylarla ilgili ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN OLAĞANÜSTÜ KARAR: LİGDEN ÇEKİLME GÜNDEMDE

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da çoğunluk sağlanmaması halinde ise 9 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasını kararlaştırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tamamının talebi üzerine Trabzonspor müsabakasında meydana gelen olaylar, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde karar alındığı bildirildi.

Toplantının, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda yapılmasına karar verildiği, söz konusu tarihte gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

ALİ KOÇ'TAN "İSTİFA" KARARI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

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