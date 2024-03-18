FIFA’dan Trabzonspor Fenerbahçe derbisine ilişkin açıklama!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi, maç sonu yaşanan olaylarla gündemde. Dünya basınında da büyük yankı uyandıran olaylar sonrasında FIFA'dan da açıklama geldi.

Yapılan paylaşımda, "İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum." denildi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından taraftarlar sahaya girdi.

İşte detaylar ve o açıklama;

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır. İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum."

FIFA'dan yapılan yazılı açıklama.