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Kadıköy'de tur gecesi! İsmail Kartal ilk 11'ini belirledi

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında çeyrek finale kalmak için büyük bir avantaja sahip. Kanarya'da hedef; sahadan galip ayrılarak turlamak ve ülke puanına büyük bir katkı daha yapmak. Zorlu maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal da ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 10:42 Güncelleme 14 Mart 2024, 10:42
Kadıköy’de tur gecesi! İsmail Kartal ilk 11’ini belirledi

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Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bugün Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanarak tur kapısını ardına kadar aralayan sarı-lacivertlilerde tek hedef; taraftarının önünde güzel bir oyun ve güzel bir skorla çeyrek finale kalmak.


Teknik direktör İsmail Kartal, bu rövanş maçı öncesinde öğrencilerine rehavet uyarısında bulundu ve deplasmanda alınan skorun kimseyi aldatmaması gerektiğini söyledi.


KADRODA 4 EKSİK VAR

Bu zorlu randevuda sarı-lacivertliler dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü, Belçika temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.


Yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başlayan Becao ise tam olarak hazır olmaması sebebiyle Belçika ekibi karşısında kadroda yer almayacak.


EVİNDE KAYBETMİYOR

Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak playoff oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, evinde oynadığı 6 maçı da kazanırken 23 gol attı ve kalesinde ise 4 gol gördü.


AVRUPA'DA 268. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 267 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda kanarya, rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.


KONFERANS LİGİ'NDE 16. DÜELLO

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16. kez mücadele edecek. Sarı-kanarya, bu organizasyonda oynadığı 15 müsabakada 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.


BELÇİKALILARA KARŞI ÜSTÜN

Union SG ile ikinci kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, Belçika ekipleriyle 9 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, geride kalan bu karşılaşmalarda 5'ini kazandı. Kanarya, 3 maçtan beraberlikle ayrıldı, 1 maçta da yenildi.


SAINT-GILLOISE'DE EKSİK HAYLİ FAZLA

Fenerbahçe'nin bugünkü rakibi Union Sait- Gilloise'de eksikler bir hayli fazla... Sarı kart cezalısı Mohamed Amoura'nın yanı sıra Burgess, Leysen, Kevin Mac Allister ve Kevin Rodriguez yok. Sadiki'nin durumu da belirsiz. Bilessin bugün kadro kurmakta büyük zorluk yaşayacak.



MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Union Saint-Gilloise: Morris, Sykes, Machida, Dony, Rasmussen, Amani, Montes, Lapoussin, Terho, Nilsson, Ayensa.

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