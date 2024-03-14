

Yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başlayan Becao ise tam olarak hazır olmaması sebebiyle Belçika ekibi karşısında kadroda yer almayacak.



EVİNDE KAYBETMİYOR



Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak playoff oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, evinde oynadığı 6 maçı da kazanırken 23 gol attı ve kalesinde ise 4 gol gördü.



AVRUPA'DA 268. MAÇ



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 267 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda kanarya, rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.



KONFERANS LİGİ'NDE 16. DÜELLO



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16. kez mücadele edecek. Sarı-kanarya, bu organizasyonda oynadığı 15 müsabakada 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.