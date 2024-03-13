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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt: Utanarak esefle izledik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları sonrası Galatasaray'dan çok sert yanıt geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasbetmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 21:05 Güncelleme 13 Mart 2024, 21:33
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt: Utanarak esefle izledik

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Galatasaray Kulübü, düzenlediği basın toplantısıyla kendilerini hedef alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.



Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, Koç'un açıklamaları, "Psikolojide yansıtma: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır." olarak tanımlandı.

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemler tarafından kollandığının ileri sürüldüğü açıklamada, "TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan, daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mubah anlayışıyla Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasbetmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir." ifadeleri kullanıldı.

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