Galatasaray Belçikalı yıldız Dries Mertens için düğmeye bastı! Takımdan sezon sonu ayrılacak derken...

28 GOLE KATKI YAPTI Sarı-Kırmızılı formayla 74 maça çıkan Mertens, 14 gol atarken, 14 de asist üretti. 28 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcu, lider vasfı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından tercih ediliyor.

MERTENS İÇİN TEREDDÜT ETMEYİZ

Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sporting Hasselt'in Başkanı Sam Kerkhofs, "Mertens'i, yeniden Belçika'da oynarken göreceğimizi sanmam. Belki futbolu bırakabilir. Bir fırsat çıkarsa, onu almak için hiç tereddüt etmeyiz" dedi.