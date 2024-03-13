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Fenerbahçe'den 'Takvim'li açıklama! Ali Koç'un basın toplantısına damga vurdu

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Sarı lacivertlilerde ise başkan Ali Koç, ezeli rakibi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Koç, editörümüz Görkem Ağgündüz'ün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sorduğu 'yabancı hakem' sorusunu da ekranlara getirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 15:04 Güncelleme 13 Mart 2024, 15:22
Fenerbahçe’den ’Takvim’li açıklama! Ali Koç’un basın toplantısına damga vurdu

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Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı.

Sarı lacivertlilerde ise başkan Ali Koç, ezeli rakibi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Koç, editörümüz Görkem Ağgündüz'ün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sorduğu 'yabancı hakem' sorusunu da ekranlara getirdi.

Ali Koç'un konuyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde;

"Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, madem kurullar rezil, hakem performansı için zaten her maçımızdan sonra bir şeyler geveliyorsunuz. O zaman siz de sezonun geri kalanı için yabancı hakem konusunu destekleyin. Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız, siz de bizim gibi yabancı hakem konusunu destekleyin. Ama siz hakemlerden memnunsunuz. Türk hakemlerine güvendiğinizi söylüyorsunuz. Türk hakemlerine güveniyorsunuz ama sadece bizim maçlarımızda güvenmiyorsunuz. İşte bu yüzden belki de ülke için bir beka problemisiniz. Çünkü topluma nifak tohumları ekiyorsunuz. Bu hocaya (Okan Buruk) sormak lazım en yakın arkadaşı kim... Tabii yabancı hakem istemezler. Çünkü en iyi sonuçları Türk hakemleriyle alıyorlar."

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