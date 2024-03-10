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Icardi'den Galatasaray'a fesih tehdidi! İşte yaşananlar

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Rizespor maçında takımının 6. golünü kaydeden Mauro Icardi'nin geçtiğimiz haftalarda kulübe ihtarname çektiği öğrenildi. Arjantinli golcünün 'sözleşmemi feshederim' çıkışında bulunduğu da iddia edildi. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 12:17 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:17
Icardi’den Galatasaray’a fesih tehdidi! İşte yaşananlar

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Son olarak, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray'da takımı adına 1 gol kaydeden Mauro Icardi ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı.


Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Mauro Icardi konusunda oldukça sıkıntılı bir süreçten geçti.


Arjantinli futbolcu, üç gün öncesine kadar kulübe gönderdiği ihtarnamenin sonucunu beklerken, Cimbom parasını veremedi ancak yapılan bir protokolle, geçmiş dönem alacaklarını taksitlendirdi.


Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte sakatlığı gerekçesiyle ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, bununla ilgili tartışma konusu olmuştu.


Kulüp cephesi, gerçekten sakat olduğunu iddia etmiş, bazı çevreler ise bunun maddi kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.


Ancak, "Beyan esastır" gerçeği içerisinde hareket eden futbol camiası, Icardi'nin sakatlığını kabul etti. Arjantinli golcünün, Galatasaray'ın en sıkıntılı süreçlerinde, antrenman yapamasa bile iğneyle sahaya çıktığı belirtildi.



FESİH TEHDİDİ

Buna rağmen sarı-kırmızılı futbolcunun maddi anlamda da sıkıntısı büyüktü. Geçen yılın alacakları da dahil olmak üzere, şubat ayının ortalarında 5 milyon euroyu aşkın bir para beklentisi içinde olan Icardi, bu konuda hep bir gelişme bekledi.


Fakat istediği bir türlü olmayınca, "ihtarname" kozu devreye girdi. Futbolcu kısaca, "Ya parayı 5 Mart'a kadar ödeyin ya da sözleşmeyi feshederim" diyen resmi bir yazıyla kulübün kapısını çaldı.



GALATASARAY İKNA ETTİ

Son güne kadar bekleyiş içinde olan Galatasaray, futbolcu cephesini ikna etti ve faizleriyle birlikte paranın taksitlendirilmesini sağladı.


6 Mart'ta taraflar arasındaki protokol imzalandı ve Arjantinli futbolcu hem antrenmanlara çıktı hem de son Çaykur Rizespor karşılaşmasında golünü attı.

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