Icardi’den Galatasaray’a fesih tehdidi! İşte yaşananlar



Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte sakatlığı gerekçesiyle ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, bununla ilgili tartışma konusu olmuştu.



Kulüp cephesi, gerçekten sakat olduğunu iddia etmiş, bazı çevreler ise bunun maddi kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.



Ancak, "Beyan esastır" gerçeği içerisinde hareket eden futbol camiası, Icardi'nin sakatlığını kabul etti. Arjantinli golcünün, Galatasaray'ın en sıkıntılı süreçlerinde, antrenman yapamasa bile iğneyle sahaya çıktığı belirtildi.





FESİH TEHDİDİ Buna rağmen sarı-kırmızılı futbolcunun maddi anlamda da sıkıntısı büyüktü. Geçen yılın alacakları da dahil olmak üzere, şubat ayının ortalarında 5 milyon euroyu aşkın bir para beklentisi içinde olan Icardi, bu konuda hep bir gelişme bekledi.