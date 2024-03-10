Samet Akaydin'den İsmail Kartal'a şok gönderme! "Antrenörle ilişki iyi olunca..."



"FATİH TERİM BENİ İSTEYİNCE ÇOK MUTLU OLDUM" Samet Akaydin, transferinde Fatih Terim'im etkisiyle ilgili bir soruyu ise "Devre Arasında kiralık olarak ayrılmak istediğimde Süper Lig'den ve Avrupa'dan teklifler aldım ama Fatih Terim'in beni isteyince çok mutlu oldum ve gitmek istedim. Panathinaikos'u teklifini kabul ederken hiç düşünmeden kabul ettim ve sonuç olarak çok mutluyum burada." diyerek yanıtladı.



"FATİH TERİM'İN GERÇEKTEN ÇOK FARKLI BİR AURASI VAR" Milli futbolcu, Terim'in teknik adamlığı hakkındaki soru üzerine şu yanıtı verdi:"Gerçekten çok farklı bir aurası var Fatih hocayla ilk sohbetimizde zaten onu hissettim. Başarıları ortada. Fatih Terim bir baba gibi.



Çok tecrübeli ve ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Onu çok büyük bir ciddiyetle dinliyor insan iletişimi çok kuvvetli birisi. Futbolcunun üzerinde çok büyük bir heyecan yaratıyor."



"MİLLİ TAKIM'DA KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM" Bana yapılan eleştirilerden biri de 'Samet, Milli Takım'da başka Fenerbahçe'de başka oynuyor' olmuştu. Milli Takım'da kendimi daha rahat biraz daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum.



"ANTRENÖR - FUTBOLCU İLİŞKİSİ İYİ OLUNCA..."



Montella'nın da bunda büyük katkısı var. Montella beni bende Montella'yı iyi tanıyorum. Hocamız bana sahada özgüven veriyor. Onun neler istediğini de çok iyi biliyorum. Antrenör - futbolcu ilişkisi iyi olunca performans ister istemez artıyor. Montella'nın bana inanması benim için çok önemli olmuştur her zaman. Noah Sadiki için geldiler İsmail Yüksek’e hayran kaldılar! Romalı ekip her an Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir Noah Sadiki için geldiler İsmail Yüksek'e hayran kaldılar! Romalı ekip her an Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir