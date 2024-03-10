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Samet Akaydin'den İsmail Kartal'a şok gönderme! "Antrenörle ilişki iyi olunca..."

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samet Akaydin, devre arası transfer döneminde Panathinaikos'un yolunu tutmuştu. Milli futbolcu Yunanistan kariyerini sürdürürken flaş açıklamalara imza attı. İşte Samet'in Montella ve Fatih Terim sözleri...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 16:33 Güncelleme 10 Mart 2024, 16:33
Samet Akaydin’den İsmail Kartal’a şok gönderme! Antrenörle ilişki iyi olunca...

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Fenerbahçe'nin Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Samet Akaydin'in çok konuşulacak o sözleri;



"JORGE JESUS ÇOK İSTEYİNCE FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM"

2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan sarı lacivertli takımın kadrosuna katılan Samet, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, o dönem 3 büyük kulüpten ve Avrupa'dan teklifler aldığını ancak ama Jorge Jesus'un kendisiyle çok fazla ilgilenmesinin Fenerbahçe'yi seçmesinde etkili olduğunu söyledi.


"PANATHINAIKOS'A GİTME AMACIM EURO 2024'TE YER ALABİLMEK"

Fenerbahçe'de sezon öncesi antrenmanlarda daha önce hiç yaşamadığım sakatlıklar yaşadım. Bu durum beni biraz geriye attı. Sakatlıkları atlattıktan sonra Milli Takım arasını iyi değerlendirdim. Fenerbahçe'de bazı şeyler olmadı ama bunlar her oyuncunun başına gelebiliyor.

Panathinaikos'a gitme amacım düzenli oynayabilmek ve EURO 2024'te forma şanslı bulabilmek olduğu için kulüpten izin aldım ve ayrılmak istedim. Özellikle Fatih Terim'in varlığı ve isteği çok etkili oldu tabii ki ve şu an her şey yolunda çok iyi gidiyor.


"FATİH TERİM BENİ İSTEYİNCE ÇOK MUTLU OLDUM"

Samet Akaydin, transferinde Fatih Terim'im etkisiyle ilgili bir soruyu ise "Devre Arasında kiralık olarak ayrılmak istediğimde Süper Lig'den ve Avrupa'dan teklifler aldım ama Fatih Terim'in beni isteyince çok mutlu oldum ve gitmek istedim. Panathinaikos'u teklifini kabul ederken hiç düşünmeden kabul ettim ve sonuç olarak çok mutluyum burada." diyerek yanıtladı.


"FATİH TERİM'İN GERÇEKTEN ÇOK FARKLI BİR AURASI VAR"

Milli futbolcu, Terim'in teknik adamlığı hakkındaki soru üzerine şu yanıtı verdi:"Gerçekten çok farklı bir aurası var Fatih hocayla ilk sohbetimizde zaten onu hissettim. Başarıları ortada. Fatih Terim bir baba gibi.

Çok tecrübeli ve ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Onu çok büyük bir ciddiyetle dinliyor insan iletişimi çok kuvvetli birisi. Futbolcunun üzerinde çok büyük bir heyecan yaratıyor."


"MİLLİ TAKIM'DA KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Bana yapılan eleştirilerden biri de 'Samet, Milli Takım'da başka Fenerbahçe'de başka oynuyor' olmuştu. Milli Takım'da kendimi daha rahat biraz daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum.


"ANTRENÖR - FUTBOLCU İLİŞKİSİ İYİ OLUNCA..."

Montella'nın da bunda büyük katkısı var. Montella beni bende Montella'yı iyi tanıyorum. Hocamız bana sahada özgüven veriyor. Onun neler istediğini de çok iyi biliyorum. Antrenör - futbolcu ilişkisi iyi olunca performans ister istemez artıyor. Montella'nın bana inanması benim için çok önemli olmuştur her zaman.

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