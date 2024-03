Samet Akaydin'den İsmail Kartal'a şok gönderme! "Antrenörle ilişki iyi olunca..."

"PANATHINAIKOS'A GİTME AMACIM EURO 2024'TE YER ALABİLMEK"

Fenerbahçe'de sezon öncesi antrenmanlarda daha önce hiç yaşamadığım sakatlıklar yaşadım. Bu durum beni biraz geriye attı. Sakatlıkları atlattıktan sonra Milli Takım arasını iyi değerlendirdim. Fenerbahçe'de bazı şeyler olmadı ama bunlar her oyuncunun başına gelebiliyor.



Panathinaikos'a gitme amacım düzenli oynayabilmek ve EURO 2024'te forma şanslı bulabilmek olduğu için kulüpten izin aldım ve ayrılmak istedim. Özellikle Fatih Terim'in varlığı ve isteği çok etkili oldu tabii ki ve şu an her şey yolunda çok iyi gidiyor.