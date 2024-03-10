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Noah Sadiki için geldiler İsmail Yüksek’e hayran kaldılar! Romalı ekip her an Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir

Romalı kurmaylar US Gilloise-Fenerbahçe maçına Noah Sadiki’yi izlemek için gittiler. Ancak İsmail Yüksek’e hayran kaldılar. İtalyanlar ayrıca maç sonrası Fenerbahçeli yetkililerden milli futbolcuyla ilgili bilgi aldılar

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 07:15 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:15
Noah Sadiki için geldiler İsmail Yüksek’e hayran kaldılar! Romalı ekip her an Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir

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Bu sezon gösterdiği performansla milli takımın bankosu olan ve Avrupa'nın birçok kulübünün ilgi alanına giren İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı.

Bu takımın da İtalyan ekibi Roma olduğu öğrenildi.

Romalı yetkililer, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe gecesi oynanan Union Saint Gilloise-Fenerbahçe karşılaşmasında Kongolu merkez orta saha Noah Sadiki'yi izlemeye gittiler.

İLGİ MEKTUBU GELEBİLİR...
Ancak Romalı kurmaylar Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek'e hayran kaldılar.

Bu maçta İsmail Yüksek 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanmış ve 8 de top çalmıştı. İkili mücadele ve sahipsiz top kazanma rakamlarıyla bu sezon Konferans Ligi rekorunu kırmıştı.

Romalı yetkililer karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüğü ve İsmail Yüksek hakkında bilgi istedikleri de ortaya çıktı. Roma'nın Fenerbahçe'ye ilgi mektubu göndermesinin söz konusu olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

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