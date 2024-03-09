Spor yazarları Galatasaray'ın 6-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi: Hakem kırmızıyı atladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmaya 3 gol atan Kerem Demirbay damga vururken spor yazarları mücadeleyi ve hakem yönetimini değerlendirdi.
ERMAN TOROĞLU - İKİSİ DE KEYİF VERDİ, KALİTE KAZANDI
Bir cuma akşamı İstanbul'da güzel bir lig maçı oldu. Sebebi, iki takım da açık bir futbol oynamayı tercih etti. Bol gol seyrettik... Türkiye liginde oynanan bu kadar kısır futboldan sonra dün gece atılan bu kadar gol, insana keyif veriyor.
Çok kalite var mıydı? Yoktu… Ama Çaykur Rizespor çıktı, geldi İstanbul'a, Rize'de nasıl oynayacaksa Galatasaray'ın sahasında da öyle oynadı. Galatasaray da bildiğimiz gibi baskılı, presli ve coşkuyla oynayınca aradaki fark meydana çıktı. İki takım arasında bayağı bir kalite farkı var. Nitekim bu sahaya da yansıdı.