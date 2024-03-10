Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.
Bu sezonki performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor.
Rekorları parçalayan teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
24. kez zafere ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları yapılıyor.
Transfer listesini oluşturmaya başlayan Cimbom'da sürpriz ayrılıklar yaşanması gündeme geldi.
Son şampiyon Galatasaray'da 2'nci sezonunu geçiren ve performansıyla göz dolduran Abdülkerim Bardakcı, transfer gündeminden düşmüyor.
Farklı liglerden talipleri olduğu bilinen başarılı stoper oyuncunun yeni takımı belli oldu. Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Abdülkerim Bardakcı, önümüzdeki sezon Lazio forması giyecek.
SERIE A YOLCUSU
Süper Lig'de Galatasaray formasıyla adından sıkça söz ettiren Abdülkerim Bardakcı için herkesin merakla beklediği haber Çizme'den geldi.
İtalyan basını, Abdülkerim'in yaz transfer döneminde çok yüksek ihtimalle Lazio'ya transfer olacağını açıkladı.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU
Abdülkerim için çıkan haberin detaylarında, Lazio'nun Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve her şeyin olumlu olduğu kaydedildi.
Net bonservis bedelinin belli olmadığı ancak tarafların 10 ile 15 milyon Euro arasında bir rakamda anlaşabileceğinin altı çizildi.
DAVINSON SÜRPRİZİ
Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen Davinson Sanchez'e önemli bir talip çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Sezon başında 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez için Napoli nabız yokluyor.
Oyuncunun menajeri Fernando Villarreal, İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı idarecilerle görüşüp Napoli'nin sezon sonu teklif için hazırlandığını söyledi.
4+1 senelik anlaşması bulunan oyuncuyu Galatasaray cephesi bırakmak istemiyor. Sezon sonunda İtalyan ekibinin tekrar sarı-kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor. Kolombiyalı stoper, Galatasaray'dan yıllık 3.2 milyon Euro kazanıyor.