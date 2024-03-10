



İtalyan basını, Abdülkerim'in yaz transfer döneminde çok yüksek ihtimalle Lazio'ya transfer olacağını açıkladı.





İLK GÖRÜŞME OLUMLU Abdülkerim için çıkan haberin detaylarında, Lazio'nun Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve her şeyin olumlu olduğu kaydedildi.





Net bonservis bedelinin belli olmadığı ancak tarafların 10 ile 15 milyon Euro arasında bir rakamda anlaşabileceğinin altı çizildi.



DAVINSON SÜRPRİZİ Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen Davinson Sanchez'e önemli bir talip çıktı.