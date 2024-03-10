SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da çifte ayrılık! Yeni adresleri aynı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı kırmızılılarda bası isimlere de teklif yağıyor. Bu doğrultuda Okan Buruk'un iki gözdesi de sezon sonunda İtalya'nın yolunu tutabilir. İşte detaylar ve o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 12:44 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:44
Galatasaray’da çifte ayrılık! Yeni adresleri aynı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.



Bu sezonki performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor.


Rekorları parçalayan teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.



24. kez zafere ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları yapılıyor.



Transfer listesini oluşturmaya başlayan Cimbom'da sürpriz ayrılıklar yaşanması gündeme geldi.


Son şampiyon Galatasaray'da 2'nci sezonunu geçiren ve performansıyla göz dolduran Abdülkerim Bardakcı, transfer gündeminden düşmüyor.



Farklı liglerden talipleri olduğu bilinen başarılı stoper oyuncunun yeni takımı belli oldu. Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Abdülkerim Bardakcı, önümüzdeki sezon Lazio forması giyecek.



SERIE A YOLCUSU

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla adından sıkça söz ettiren Abdülkerim Bardakcı için herkesin merakla beklediği haber Çizme'den geldi.



İtalyan basını, Abdülkerim'in yaz transfer döneminde çok yüksek ihtimalle Lazio'ya transfer olacağını açıkladı.



İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Abdülkerim için çıkan haberin detaylarında, Lazio'nun Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve her şeyin olumlu olduğu kaydedildi.



Net bonservis bedelinin belli olmadığı ancak tarafların 10 ile 15 milyon Euro arasında bir rakamda anlaşabileceğinin altı çizildi.


DAVINSON SÜRPRİZİ

Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen Davinson Sanchez'e önemli bir talip çıktı.



Sabah'ın haberine göre; Sezon başında 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez için Napoli nabız yokluyor.



Oyuncunun menajeri Fernando Villarreal, İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı idarecilerle görüşüp Napoli'nin sezon sonu teklif için hazırlandığını söyledi.



4+1 senelik anlaşması bulunan oyuncuyu Galatasaray cephesi bırakmak istemiyor. Sezon sonunda İtalyan ekibinin tekrar sarı-kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor. Kolombiyalı stoper, Galatasaray'dan yıllık 3.2 milyon Euro kazanıyor.

Icardiden Galatasaraya fesih tehdidi! İşte yaşananlarIcardiden Galatasaraya fesih tehdidi! İşte yaşananlar
Icardi'den Galatasaray'a fesih tehdidi! İşte yaşananlar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı?
Başkan Erdoğan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nı açıyor! Günde 1 milyon yolcu taşıyacak İstanbul’a nefes aldıracak
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası
CHP’deki krizde yeni perde | Ekrem İmamoğlu büyük panikte! DEM’i kaybetme korkusundan Tunç Soyer’e sarıldı!
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı | Güncel kripto rehberi ve finansal zincir deşifre oldu
Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal’dan sürpriz 11 kararı! 3. Türk kim olacak?
CANLI TAKİP | Savaşın gölgesinde Ramazan! İsrail’in zulmü bitmiyor! Yüzbinlerce Filistinli açlık çekiyor
Seçil Erzan futbolcuların parasını alırken ’Fatih Terim Fonu’ dedi mi? İşte yeni detaylar...
Kemal’in intikam hamlesi CHP’de DEM’liği taşırdı! Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom: Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip aforoz ettiler
Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor
Ramazan ayında oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler uyardı! İşte sağlıklı ipuçları
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar
SON DAKİKA