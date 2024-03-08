ÖZEL | Okan Buruk'tan güldüren Icardi ve Torreira yorumu! "Saçlarını gördüğümde..."

"Torreira antrenmanlardan sonra maçta da gol atmayı başardı. Gol sevincinde tüm takım kendisine eşlik etti. Bu takım içerisinde kendisine takılnılan bir konu muydu?" , "Galatasaray'dan Icardi paylaşımı geldi maç sonunda. Siz saçlarına kaç puan verirsiniz?" sorularını sordu.



"KENDİYLE DE DALGA GEÇİYOR"

Torreira önemli bir gol kaydetti. 2. golü attı kritik bir anda. Biz ondan devamlı öne oynamasını da istiyoruz.

Kendisiyle de dalga geçen bir oyuncu gol konusunda. Hep bu anın hayalini kuruyordu.