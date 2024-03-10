Yaz transfer sezonu için şimdiden çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gidecek-gelecek isimler hakkında kararlar veriliyor.
Sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek Dries Mertens ile yolların ayrılması bekleniyor.
Belçikalı yıldızın yerine arayışlara başlayan yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü.
MARCO REUS GALATASARAY'A!
Yeni sezonda kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen Cimbom, Alman yıldız Marco Reus
ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mahmut Recevik, sosyal medyada Alman 10 numara ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.