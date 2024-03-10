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Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! "Kerem Demirbay'ın yanına gelecek"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmzılılarda, gündeme dünyaca ünlü yıldız geldi. Galatasaray'ın eski yöneticisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da taraftarları heyecanlandırdı. İşte o paylaşım ve Aslan'ın yeni hedefi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 14:06 Güncelleme 10 Mart 2024, 14:13
Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Kerem Demirbay’ın yanına gelecek

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Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan da geleceğe dönük transfer planlamalarını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenen Aslan, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası için uğraş veriyor.

Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içinde olan sarı-kırmızılılar, ligde kalan 9 maçtan da en iyi sonuçları alıp mutlu sona ulaşmak istiyor.

Yaz transfer sezonu için şimdiden çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gidecek-gelecek isimler hakkında kararlar veriliyor.

Sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek Dries Mertens ile yolların ayrılması bekleniyor.

Belçikalı yıldızın yerine arayışlara başlayan yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü.

MARCO REUS GALATASARAY'A!

Yeni sezonda kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen Cimbom, Alman yıldız Marco Reus ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mahmut Recevik, sosyal medyada Alman 10 numara ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

Recevik, "Seneye Dayı'nın yanına 'Marco Reis' geliyor" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede Galatasaray taraftarlarının ilgisini çekti.

Borussia Dortmund ile 415 maçta 167 gol atan Reus, 128 kez de asist yaptı.

Kontratı sezon sonu itibarıyla sona erecek Reus'un da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu belirtildi.


Reus ismi Galatasaraylı taraftarları şimdiden heyecanlandırmaya yetti.

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