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Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan da geleceğe dönük transfer planlamalarını sürdürüyor.



Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenen Aslan, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası için uğraş veriyor. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenen Aslan, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası için uğraş veriyor.