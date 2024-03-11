Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı ilk golle La Liga tarihine geçti! Dikkat çeken detay

Golden sonra tüm takım arkadaşları Arda'yı tebrik ederken, Türk futbolcunun sevincinin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tüm taraftarlara da yansıdığı, tribünlerden "Arda, Arda" tezahüratı yükselmişti.

Marca gazetesi internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak." başlığıyla vererek, "Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti. En azından Bernabeu'da kalanlar. Çünkü Madrid'in skora rağmen en iyi oyununu sergilememesinden çoğu stadyumdan ayrılmaya başlamıştı. Ancelotti, Bernabeu'nun mayıs yağmuru gibi beklediği Türk futbolcuyu, maçlarda çok az oynattı. Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi. Takım arkadaşlarıyla paylaştığı gol sevincinin görüntüleri tek başına konuşur gibiydi." yorumunda bulundu.





As gazetesi de "Güler, partiyi bitirdi" başlığını atarak, "Madrid taraftarı, Leipzig maçından beri takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları son dakikalarda Arda Güler'in sadece antrenmanlarda görülen bir gol atması teselli etti." ifadesini kullandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Real Madrid forması ile ilk golünü atan Arda Güler'e ilk tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Sosyal medya hesabından Arda'nın attığı golü paylaşan Bakan Bak, "Tebrikler evlat! Daha nicelerine İnşallah" ifadelerini kullandı.