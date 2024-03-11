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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı ilk golle La Liga tarihine geçti! Dikkat çeken detay

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi. Gol sonucu Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu. Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyette takımın son golünü atan Arda Güler'in büyük bir yetenek olduğunu ve Real Madrid'de çok büyük bir geleceğin onu beklediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 22:41 Güncelleme 11 Mart 2024, 08:41
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı ilk golle La Liga tarihine geçti! Dikkat çeken detay

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.

Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü attı!

Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran eflatun-beyazlılar, 88. dakikada geliştirdiği atak sonunda Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.



Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.



La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.



TARİHE GEÇTİ
Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.


ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyette takımın son golünü atan Arda Güler'in büyük bir yetenek olduğunu ve Real Madrid'de çok büyük bir geleceğin onu beklediğini söyledi.



İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Celta Vigo'yu 4-0 yenen Real Madrid'te, Ancelotti maçın ardından basın toplantısı düzenledi.



Anclelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda ile ilgili gelen bir soruya, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." şeklinde konuştu.

Celta Vigo maçında, 3-0'lık skor üstünlüğü var iken 90. dakikada Vinicius'un yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4.dakikada Dani Ceballos'un verdiği güzel pasın ardından topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü atmıştı.



Golden sonra tüm takım arkadaşları Arda'yı tebrik ederken, Türk futbolcunun sevincinin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tüm taraftarlara da yansıdığı, tribünlerden "Arda, Arda" tezahüratı yükselmişti.



Marca gazetesi internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak." başlığıyla vererek, "Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti. En azından Bernabeu'da kalanlar. Çünkü Madrid'in skora rağmen en iyi oyununu sergilememesinden çoğu stadyumdan ayrılmaya başlamıştı. Ancelotti, Bernabeu'nun mayıs yağmuru gibi beklediği Türk futbolcuyu, maçlarda çok az oynattı. Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi. Takım arkadaşlarıyla paylaştığı gol sevincinin görüntüleri tek başına konuşur gibiydi." yorumunda bulundu.



As gazetesi de "Güler, partiyi bitirdi" başlığını atarak, "Madrid taraftarı, Leipzig maçından beri takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları son dakikalarda Arda Güler'in sadece antrenmanlarda görülen bir gol atması teselli etti." ifadesini kullandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Real Madrid forması ile ilk golünü atan Arda Güler'e ilk tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Sosyal medya hesabından Arda'nın attığı golü paylaşan Bakan Bak, "Tebrikler evlat! Daha nicelerine İnşallah" ifadelerini kullandı.

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