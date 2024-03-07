Beşiktaş Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Omar Colley 1 maç ceza aldı

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ederken sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Siyah beyazlılarda Omar Colley, mücadelenin son dakikalarına doğru kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Omar Colley'in cezası açıklandı. Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Colley'e 1 maç ceza verildi.

Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla sarı kartın rengini kırmızıya çevirmişti.



PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;



"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu OMAR COLLEY'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."