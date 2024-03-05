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Galatasaray'da Zaha'nın suyu ısındı! Derbi öncesi yaptığı şoke etti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş karşısında alınan derbi galibiyetiyle morallenen sarı kırmızılılarda Sergio Oliveira kadro dışı bırakılmıştı. Cimbom'da Wilfried Zaha'nın da kadro dışı bırakılması gündemde. Fildişili yıldızın derbi öncesi yaptığı hareket ortaya çıkarken, sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 15:22 Güncelleme 05 Mart 2024, 15:25
Galatasaray’da Zaha’nın suyu ısındı! Derbi öncesi yaptığı şoke etti

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da son haftaların tartışılan ismi Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Zaha'nın Beşiktaş ile oynanan derbiden 1 gün önceden MR'ı çekildiği kaydedildi.



YEDEK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE...

Tecrübeli oyuncunun MR'ında ödem tespit edildiği belirtildi Yıldız oyuncu, maç günü ise yedek takımda olduğunu öğrenince Okan Buruk'un odasına gitti ve sakatlığı nedeniyle derbide oynamak istemediğini söyledi.



Ancak Wilfried Zaha'nın Beşiktaş derbisinde oynamamasını gerektirecek bir durumun olmadığı öğrenildi.



Bu gelişmenin ardından eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan gönderilmesi düşünülüyor.



Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kaan Ayhan, sakatlıkları olmasına rağmen Beşiktaş derbisinde forma giydi.



WEST HAM VE ASTON VILLA PUSUDA BEKLİYOR

İngiltere'den Talksport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ve Aston Villa, yaz transfer dönemi için Galatasaray'a Zaha'nın durumunu sordu.

31 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



35 MAÇTA 10 GOLÜ VAR

Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldızı Wilfried Zaha, bu sezon 35 karşılaşmada boy gösterdi. Zaha 10 gol atarken 5 asist yaptı.

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