Galatasaray’da Zaha’nın suyu ısındı! Derbi öncesi yaptığı şoke etti





Ancak Wilfried Zaha'nın Beşiktaş derbisinde oynamamasını gerektirecek bir durumun olmadığı öğrenildi.





Bu gelişmenin ardından eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan gönderilmesi düşünülüyor.





Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kaan Ayhan, sakatlıkları olmasına rağmen Beşiktaş derbisinde forma giydi.





WEST HAM VE ASTON VILLA PUSUDA BEKLİYOR İngiltere'den Talksport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ve Aston Villa, yaz transfer dönemi için Galatasaray'a Zaha'nın durumunu sordu.



31 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.