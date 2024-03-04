Kaos VAR! Derbi sonrası Beşiktaş’tan TFF’ye tepki: Halil Umut Meler’i ve Koray Gençerler’i istemiyoruz

Açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz. Tüm uyarılarımıza ve temaslarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF'nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş , Süper Lig'in 28'inci haftasında dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Koray Gençerler hakkında bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Biz Beşiktaşız. Asaletin, onurun ve mücadele ruhunun 121 yıl boyunca hiç solmadığı, her zaman şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazandığımız bir destanın mirasçılarıyız. Bizim için asıl olan, geçmişimizden gelen ve hiçbir zaman eğilmeyen onurlu duruşumuzdur.

Aylardır "Federasyonumuzun arkasındayız" diyerek işlerine gelmeyince "istifa" diye çağrı yapanların derbi maçtan sonraki düzeysiz tutumunu hayretle izledik. TFF Disiplin Kurulu'nu istediği saatte toplayıp istediği şekilde nasıl karar aldırabildiğini tüm kamuoyu da ibretle izlemiştir. Bu çifte standartlar, Türk futbolunun geleceği için büyük endişe yaratmaktadır ve çok ciddi sosyal yaralanmalara fırsat verecek niteliktedir.