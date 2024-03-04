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Kaos VAR! Derbi sonrası Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Halil Umut Meler’i ve Koray Gençerler’i istemiyoruz

Dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini kaybeden siyah-beyazlı ekip TFF'ye isyan etti. Cenk Tosun'un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmamasına tepki gösteren Beşiktaş yaptığı yazılı açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler’i ve Koray Gençerler’i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 20:25 Güncelleme 04 Mart 2024, 20:38
Kaos VAR! Derbi sonrası Beşiktaş’tan TFF’ye tepki: Halil Umut Meler’i ve Koray Gençerler’i istemiyoruz

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Koray Gençerler hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz. Tüm uyarılarımıza ve temaslarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF'nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Biz Beşiktaşız. Asaletin, onurun ve mücadele ruhunun 121 yıl boyunca hiç solmadığı, her zaman şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazandığımız bir destanın mirasçılarıyız. Bizim için asıl olan, geçmişimizden gelen ve hiçbir zaman eğilmeyen onurlu duruşumuzdur.

Aylardır "Federasyonumuzun arkasındayız" diyerek işlerine gelmeyince "istifa" diye çağrı yapanların derbi maçtan sonraki düzeysiz tutumunu hayretle izledik. TFF Disiplin Kurulu'nu istediği saatte toplayıp istediği şekilde nasıl karar aldırabildiğini tüm kamuoyu da ibretle izlemiştir. Bu çifte standartlar, Türk futbolunun geleceği için büyük endişe yaratmaktadır ve çok ciddi sosyal yaralanmalara fırsat verecek niteliktedir.

Beşiktaş'tan Riva'ya sesleniyoruz!

Futbolumuzda tüm kaosların içinde adı geçen ve sürekli Beşiktaş'ın kritik maçlarına ısrarla atanan Halil Umut Meler'in dün vermiş olduğu oyunun akışını değiştiren skandal kararlar, futbolun adaletine olan güveni ortadan kaldıran ciddiyette hatalardır.

Derbide, Cenk Tosun'un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmaması, Omar Colley'in pozisyonunda hafta içi gözleri görmeyen VAR'ın bu maçta şahin kesilen gözleriyle kararın kırmızı karta döndürülmesi ve oyunun sistemli olarak yavaşlatılmasına göz yumulması, Türk futbolunda alışıldık hale gelen, ancak asla alışılmaması gereken skandal kararlardır.

Halil Umut MelerHalil Umut Meler

VAR masasındaki tavrıyla her maçta takımımızı bilinçli bir şekilde doğrayan Koray Gençerler'i de unutmuyoruz!

Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz. Adil bir rekabet düzeni oluşturulmayan Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Tüm uyarılarımıza ve temaslarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF'nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz."

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