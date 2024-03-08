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Batshuayi ve Jayden sahne aldı Fenerbahçe avantajı kaptı!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Union Saint Gilloise'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler Batshuayi ve Jayden ile bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 21:48 Güncelleme 08 Mart 2024, 09:36
Batshuayi ve Jayden sahne aldı Fenerbahçe avantajı kaptı!

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor.

Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesiyle Avrupa'daki tek temsilcimiz olarak kalan Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda Union Saint Gilloise ile karşılaştı.



Kanarya, Belçika Ligi'nde açık ara lider olan rakibine acımadı ve sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, kendi ülkesinde maça çıkan Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'den geldi.

Bu sonucun ardından Kanarya, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.


AVRUPA GOLCÜSÜ
Ligde Edin Dzeko'nun yedeği konumunda bulunan Michy Batshuayi, Avrupa maçlarına 11'de başlıyor. Maçta oldukça istekli görünen yıldız golcü, Çağlar'ın indirdiği topta ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.


ÇAĞLAR SAKATLANDI
Son dönemde sakatlık problemiyle boğuşan Fenerbahçe'de ligde oynanan Hatayspor maçında Becao sakatlanmıştı.

Gilloise maçında da Kanarya'ya kötü haber geldi. Arka adalesinden sakatlanan Çağlar Söyüncü yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.


AMOURA CEZALI
Saint Gilloise'nın en etkili isimlerinden biri olan Amoura, rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Golcü oyuncu, Kadıköy'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.


KARTAL'DAN ROTASYON
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Gilloise karşısında Dzeko ve Ferdi'yi yedek başlattı.

Çağlar'ın sakatlanmasıyla Ferdi Kadıoğlu, 35. dakikada oyuna dahil oldu.



FRED 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlatan Fred, Hatayspor maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Brezilyalı yıldız, bu karşılaşma ile beraberse ilk 11'deki yerine geri dönmüş oldu.



RÖVANŞ 15 MART'TA
Fenerbahçe ile Union Saint Gilloise 15 Mart'ta Kadıköy'de rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale son 8 takım arasına yazdıracak.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe Belçika deplasmanında kendisini yalnız hissetmedi. Tribünleri tamamen dolduran sarı lacivertli taraftarlar, ev sahibi ekibin tribünlerinde de yer aldılar.


ZORLU FİKSTÜR
Gözünü Süper Lig'e çevirecek olan Fenerbahçe, pazar günü sahasında Pendikspor ile karşılaşacak. Perşembe günü rövanş maçında Gilloise'yı konuk edecek olan Kanarya, ardından pazar günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

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