Galatasaray’da Muslera sıkıntısı! Dursun Özbek devrede





GÖRÜŞMELERDEN MESAFE ALINAMADI! Beşiktaş derbisinde yine yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu çıkaran tecrübeli eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve bir süredir oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe alınamamıştı.





DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE! Ancak Nando'nun derbi performansı, bir kez daha onun Galatasaray için önemini gözler önüne serince, bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek devreye girdi.





2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK! Kurmaylarına talimat veren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Muslera ile bir an önce sözleşme uzatılmasını istedi. Galatasaray Yönetimi, Uruguaylı file bekçisiyle ilk resmi görüşmeyi bu hafta gerçekleştirecek. Muslera'ya 2 yıllık yeni bir teklif yapılacak.





MAAŞ KONUSUNDA FARK VAR! Daha önce Muslera'nın 2.2 milyon Euro istediği, Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın ise 1.5 milyon Euro önerdiği konuşuluyordu.





SON KARAR MUSLERA'NIN! Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro net maaş kazanan Muslera'nın bu kez ücretinden feragat edip etmeyeceği merakla bekleniyor.