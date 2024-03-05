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Galatasaray'da Muslera sıkıntısı! Dursun Özbek devrede

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi galibiyetiyle morallenen sarı kırmızılılarda, kaptan Fernando Muslera Ghezzal'ın şutunu kurtararak pay sahibi oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız eldiven geri adım atmıyor. Başkan Dursun Özbek'in de Muslera konusunda devreye girdiği öğrenildi. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 12:51 Güncelleme 05 Mart 2024, 12:51
Galatasaray’da Muslera sıkıntısı! Dursun Özbek devrede

Galatasaray'da uzun yıllardan büyük bir başarıyla kalesini koruyan Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalanması konusunda belirsizlik var.

Dursun Özbek, bu hafta içerisinde devreye girerek tecrübeli eldivenle bir görüşme yapacak.



OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR!

Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, Muslera'nın takımda kalması için yapılabilecek her şeyin yapılmasını istiyor. Başarılı teknik direktör, yaptığı açıklamalarda da oyuncusunun ne kadar değerli olduğu vurguluyor.



YİNE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA!

2011 yazında imza attığı Galatasaray'da kaldırmadık kupa bırakmayan Fernando Muslera, 37 yaşında yine takımını şampiyonluğa taşıyor.



GÖRÜŞMELERDEN MESAFE ALINAMADI!

Beşiktaş derbisinde yine yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu çıkaran tecrübeli eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve bir süredir oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe alınamamıştı.



DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE!

Ancak Nando'nun derbi performansı, bir kez daha onun Galatasaray için önemini gözler önüne serince, bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek devreye girdi.



2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK!

Kurmaylarına talimat veren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Muslera ile bir an önce sözleşme uzatılmasını istedi. Galatasaray Yönetimi, Uruguaylı file bekçisiyle ilk resmi görüşmeyi bu hafta gerçekleştirecek. Muslera'ya 2 yıllık yeni bir teklif yapılacak.



MAAŞ KONUSUNDA FARK VAR!

Daha önce Muslera'nın 2.2 milyon Euro istediği, Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın ise 1.5 milyon Euro önerdiği konuşuluyordu.



SON KARAR MUSLERA'NIN!

Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro net maaş kazanan Muslera'nın bu kez ücretinden feragat edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

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