Fenerbahçe’de İsmail Kartal 4 yıldızla özel görüştü! İşte o sözler





Teknik direktör İsmail Kartal da şampiyonluğun anahtarı olarak takımdaki tecrübeli oyuncuları görüyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerek liderliği geri almasının ardından; Tadic, Dzeko, Fred ve Bonucci'yle bir toplantı yapan Kartal, şampiyonluk yolunda en çok bu isimlere güveniyor.





Daha önceki yıllarda şampiyonluk yaşayan ve birçok kupa kaldıran bu isimlerden takımdaki moral ve motivasyonu yükseltmelerini isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcının, "Sizin tecrübeniz bizim şampiyonluk yolundaki en büyük güvencemiz" dediği öğrenildi.