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Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 yıldızla özel görüştü! İşte o sözler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. 28. haftayı ikinci sırada tamamlayan Kanarya, gözünü Pendikspor maçına çevirdi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi 4 yıldızıyla özel olarak görüştü. İşte toplantıda konuşulanlar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:52 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:54
Fenerbahçe’de İsmail Kartal 4 yıldızla özel görüştü! İşte o sözler

Süper Lig'de 28 hafta geride kaldı. Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Osayi Samuel ve Cengiz Ünder kaydetti.



Sarı-lacivertliler geride kalan haftaların ardından 73 puanla 2. sırada kaldı. Fenerbahçe'de şimdi gözler ise 29. haftada oynanacak Pendikspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.



Fenerbahçe şampiyonluk için gaza bastı... Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra önünde Konferans Ligi ile lig şampiyonluğu kalan sarı lacivertliler, camiaya kupa kazandırmak istiyor.



Teknik direktör İsmail Kartal da şampiyonluğun anahtarı olarak takımdaki tecrübeli oyuncuları görüyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerek liderliği geri almasının ardından; Tadic, Dzeko, Fred ve Bonucci'yle bir toplantı yapan Kartal, şampiyonluk yolunda en çok bu isimlere güveniyor.



Daha önceki yıllarda şampiyonluk yaşayan ve birçok kupa kaldıran bu isimlerden takımdaki moral ve motivasyonu yükseltmelerini isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcının, "Sizin tecrübeniz bizim şampiyonluk yolundaki en büyük güvencemiz" dediği öğrenildi.



Leonardo Bonucci, 9'u şampiyonluk olmak üzere kariyerinde 21, Dusan Tadic 6, Edin Dzeko 10 ve Fred de 11 kez kupa kaldırdı. Bu 4 tecrübeli isim; teknik direktör İsmail Kartal'ın şampiyonluk yolundaki en büyük yardımcısı olacak.

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