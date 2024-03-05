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Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Okan Buruk'tan takıma sert sözler! Galibiyet böyle geldi

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev maç 1-0 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile noktalandı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşma öncesinde takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte Buruk'un o sözleri ve galibiyeti getiren maddeler...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:20 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:20
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Okan Buruk’tan takıma sert sözler! Galibiyet böyle geldi

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev maç 1-0 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile noktalandı.



Bir haftada Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray krize izin vermedi ve Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek şampiyonluk havasına girdi.



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşma öncesinde takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı.

İşte Buruk'un o sözleri ve galibiyeti getiren maddeler;



1- Kupadaki Karagümrük yenilgisinde oyundan çıkartılan ilk isim olmasına tepki gösteren Sergio Oliveira'ya taviz verilmedi ve kadro dışı bırakıldı. Oliveira, cumartesi günü Florya'da düzenlenen yemeğe de çağrılmadı, takıma disiplin konusunda net mesaj verildi.

2- Erden Timur'un Florya'da restoranda organize ettiği motivasyon yemeğinde Okan Buruk konuşma yaptı. "Artık toparlanın! Takım içinde sorun çıkaran oyuncu istemiyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz" diyen Buruk, takımı sert uyarısıyla silkeledi.

3- Aurier, Ziyech, Zaha ve Abdülkerim sakatlıkları nedeniyle derbide yoktu. Sabah'ın haberine göre bu eksiklere rağmen Okan Buruk maç öncesinde "Benim gözümde bugün tam kadroyuz" diyerek oyuncularına güvendiğini gösterdi.



4- Beşiktaş karşısında golü erken bulan Galatasaray akıllı oynadı, savunmada hata yapmadı, ligde galibiyet serisini 9 maça çıkardı ve Dolmabahçe'den lider ayrılarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

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