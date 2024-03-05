Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Okan Buruk’tan takıma sert sözler! Galibiyet böyle geldi

1- Kupadaki Karagümrük yenilgisinde oyundan çıkartılan ilk isim olmasına tepki gösteren Sergio Oliveira'ya taviz verilmedi ve kadro dışı bırakıldı. Oliveira, cumartesi günü Florya'da düzenlenen yemeğe de çağrılmadı, takıma disiplin konusunda net mesaj verildi.

2- Erden Timur'un Florya'da restoranda organize ettiği motivasyon yemeğinde Okan Buruk konuşma yaptı. "Artık toparlanın! Takım içinde sorun çıkaran oyuncu istemiyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz" diyen Buruk, takımı sert uyarısıyla silkeledi.

3- Aurier, Ziyech, Zaha ve Abdülkerim sakatlıkları nedeniyle derbide yoktu. Sabah'ın haberine göre bu eksiklere rağmen Okan Buruk maç öncesinde "Benim gözümde bugün tam kadroyuz" diyerek oyuncularına güvendiğini gösterdi.